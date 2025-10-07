En Büyük Teknoloji Fiyaskolarından Rabbit R1 İçin İkinci Şans: rabbitOS 2 Duyuruldu

Piyasaya sürüldüğünde fiyasko çıkan Rabbit R1 yapay zekâ cihazına yepyeni bir güncelleme geldi. rabbitOS 2 güncellemesi, sunduğu yeniliklerle R1'i kurtarmayı amaçlıyor.

Rabbit R1 isimli cihaz, CES 2024’te büyük ilgi görmüş ve geleceğin ürünü olarak nitelendirilmişti. Küçük ekranlı bir yapay zekâ cihazı olan bu ürün, maalesef piyasaya sürüldüğünde hiç bekleneni veremedi. Düşük performansı, yetersiz özellikleri gibi nedenlerden dolayı âdeta bir fiyaskoya dönerek amacına asla ulaşamadı.

Ancak şirket yıkılmadı ve yatırımlarına devam etti. Büyük ilgi görmese de şu 1-2 yıl içinde yeni özellikler getirmeye devam etti. Şimdi ise R1’in en büyük güncellemesi olarak nitelendirebileceğimiz yeni işletim sistemi rabbitOS 2 resmen tanıtıldı.

rabbitOS 2, R1’i kurtarabilir mi?

2 yıla yakın süre sonra gelen rabbitOS 2 güncellemesi, Rabbit R1 cihazınının yazılım deneyimini baştan aşağıya değiştirerek kullanıcıya daha akıcı ve iyi bir deneyim sunmayı planlıyor. Normalde dokunmatik ekran hiç istendiği gibi çalışmıyor, geç tepkiler veriyordu. Akıllı telefonlarla alakası bile yoktu. Şirket, nihayet bunu düzeltmiş ve çok daha iyi bir dokunmatik deneyimi ekranda sunmaya başlamış.

Arayüz de genel anlamda değiştirilmiş. Daha renkli detaylar, ekranın tamamen dokunmatik bir ekran gibi çalışmaya başlaması, sesli mesajları internet olmadan çevirebilme, Creations isimli iddialı özellik gibi yenilikler var. Creations, kullanıcıların R1’i kullanarak **kendi uygulamalarını oluşturmasını **sağlıyor. Ayrıca cihazın sorularıyla onu daha iyi hâle getirebiliyorsunuz, tam ne istediğinizi bulabiliyorsunuz.

rabbitOS 2 ile gelecek yenilikler bu şekilde. Şirketin gerçekten bu güncellemeyle ikinci bir şans yakalayıp yakalayamayacağını zamanla göreceğiz. Ancak bizce burada önemli olan şey önce insanları bu cihazı satın almaya ikna edebilmeleri. Şimdilik telefonu bırakıp böyle bir cihaz kullanmak isteyenlerin sayısının bir hayli az olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden rabbitOS 2’nin de şimdilik pek etkisi olmayacak gibi görünüyor.