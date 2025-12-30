Tümü Webekno
Rainbow Six Siege X sunucuları hack skandalı sonrası yeniden açıldı

Rainbow Six Siege X, büyük bir hack skandalı nedeniyle kapatılan sunucularını yeniden açtı. Ubisoft, oyunculara verilen tüm ürünleri geri aldı ve oyunculara ceza uygulanmayacağını açıkladı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Rainbow Six Siege X, Aralık sonunda yaşanan büyük bir hack saldırısı sonrası tüm platformlarda erişime kapatıldı. Saldırı sırasında oyunculara normalde elde edilmesi imkânsız miktarda R6 Credits ve ultra nadir kostümler dağıtıldı. Bu durum oyunun ekonomisini kısa sürede altüst etti.

Ubisoft, sorunu fark eder etmez sunucuları ve marketplace’i kapatma kararı aldı. Şirket, oyunu saldırı öncesindeki bir zamana geri alarak tüm haksız kazanımları sildi. Bu süreçte oyuncuların hatası olmadığı vurgulandı ve herhangi bir ban uygulanmayacağı açıklandı.

Sunucuların yeniden açılmasıyla birlikte Rainbow Six Siege X normale döndü. Ancak bu olay, canlı servis oyunlarında güvenliğin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Ubisoft’un önümüzdeki dönemde altyapı ve güvenlik tarafında daha sıkı önlemler alması bekleniyor.

