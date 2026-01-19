Tümü Webekno
Şimdiki Hali Ucuz Kalacak: RAM Fiyatlarının Birkaç Aya İki Katına Çıkacağı İddia Edildi

RAM fiyatlarına ve talebe ilişkin yayımlanan yeni bir rapora göre birkaç aya mevcut RAM fiyatları iki katına fırlayacak ve bir daha bu fiyatlara düşmeyecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

PC donanımıyla ilgilenenleri RAM açısından pek de sevindirmeyen gelişmelerin yaşadığını bir dönemdeyiz. Yeni piyasa verilerine göre DRAM RAM fiyatlarının Mart 2026’ya kadar neredeyse iki katına çıkabileceği söyleniyor. Yani şu an ne kadar pahalı görünse de uzmanlar bu fiyatların birkaç ay sonraya kıyasla ucuz kalacağını iddia ediyor.

Son aylarda perakende tarafında RAM fiyatları sakinleşmiş gibi görünse de her ülke için bu durum geçerli değil. Sektör analiz firması TrendForce’un uzun vadeli tahminleri ise bu durgunluğun aldatıcı olduğunu gösteriyor. Kısa vadeli mağaza fiyatları ile üreticiler arasındaki uzun vadeli sözleşmeler arasında ciddi bir makas açılmış durumda.

Üretimler iyice sunuculara kaydı

RAM üreticileri üretim kapasitelerini yeniden şekillendirdiğinden DDR5 RAM'lerin büyük bölümü artık sunucu ve veri merkezi pazarına ayrılıyor.

Bunun sonucunda ise eldeki dizüstü ve masaüstü PC'lerin stokları azaldıkça yenilerinin ciddi fiyat artışlarıyla geleceğini ortaya koyuyor. Keza mevcut stoktaki RAM'lerin de fiyatlarında ciddi bir yukarı eğilim görme ihtimalimiz var.

Asıl zam birkaç ay sonra gelecek

TrendForce verilerine göre 2025’in ilk üç çeyreğinde fiyatlar görece sabit seyretse de bu aydan itibaren fiyatları yukarı doğru hareket ettirecek etkenler var.

Rapora göre en büyük sıçramanın yaşanacağı Mart ayı, bu alanda artış rekorlarının yaşanacağı ay olacak. Sonrasında artış hızı yavaşlasa da fiyatların geri düşmesi de beklenmiyor.

Ucuz RAM günleri geride kalıyor

Eğer yapay zekâ talebi bu hızla devam eder ve üreticiler mevcut dağıtım politikasını sürdürürse yüksek RAM fiyatları beklenenden çok daha uzun süre bizimle olacak.

Yani yeni bir sistem toplamayı planlayanlar ya da en azından RAM almayı planlayanlar için zaman giderek daralıyor desek yalan olmaz.

