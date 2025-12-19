RAM Kıtlığının 2026 ve Sonrasında da Devam Edebileceği Açıklandı

Dünyanın en önde gelen DRAM tedarikçilerinden olan Micron, devam eden RAM krizinin uzun bir süre devam edebileceğini açıkladı. Teknoloji sektörü için işler hiç iyiye gitmeyecek gibi görünüyor.

Son zamanlarda teknoloji dünyasında devam eden dev bir RAM krizi var. Öyle ki yapay zekâ nedeniyle bellek çiplerine olan inanılmaz talep, RAM fiyatlarını inanılmaz artırmıştı. Bu da sektör genelini korkunç etkilemişti. Bilgisayarlardan telefonlara kadar birçok üründe zam bekleniyordu. AMD’nin, GPU fiyatlarına zam yapacağı bildirilmiş, NVIDIA’nın ekran kartı üretimini azaltacağı öne sürülmüştü.

Şimdi ise dünyanın önde gelen DRAM üreticilerinden olan ABD’li teknoloji devi Micron’dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Micron tarafından yapılan açıklama, RAM krizinin öyle yakında sona erecek bir kriz olmadığını, çok daha uzayabileceğini ortaya koyuyor.

2026’nın da sonrasında devam edebilir

Micron CEO’su Sanjay Mehrotra, çarşamba günü açıklanan kazanç raporuyla birlikte devam eden Ram krizine de değindi. Mehrotra, DRAM ve NAND bellek tarafında devam eden zorlu sektörü koşullarının devam etmesini beklediklerini aktarırken bu durumun 2026 ve sonrasında da devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Yani Micron’a göre yapay zekâ nedeniyle olan talebin azalması gibi bir durum öngörülmüyor. Artan talep de krizin çok daha fazla uzamasına ve 2026’nın da ötesine geçmesine neden olabilir. Bu da hem şirketleri hem de son kullanıcıyı zor günlerin beklediğinin göstergesi. Önümüzdeki birkaç yılda ürün fiyatlarının arttığını, ürünlerde stok sorunları yaşandığını görebiliriz.

Micron’un OpenAI’dan Meta’ya, Google’dan Microosft’a kadar yapay zekâya odaklanan şirketlerin veri merkezlerini güçlü çiplerle doldurmaya çalışmasından dolayı ciddi kazanç elde ettiğin eklemek gerek. Öyle ki şirket, geride bıraktığımız çeyrekte 13,64 milyar dolar gelir elde etmiş. Bu, bir önceki yıldan neredeyse 6 milyar dolar daha fazla gelir anlamına geliyor.