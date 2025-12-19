Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

RAM Kıtlığının 2026 ve Sonrasında da Devam Edebileceği Açıklandı

Dünyanın en önde gelen DRAM tedarikçilerinden olan Micron, devam eden RAM krizinin uzun bir süre devam edebileceğini açıkladı. Teknoloji sektörü için işler hiç iyiye gitmeyecek gibi görünüyor.

RAM Kıtlığının 2026 ve Sonrasında da Devam Edebileceği Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son zamanlarda teknoloji dünyasında devam eden dev bir RAM krizi var. Öyle ki yapay zekâ nedeniyle bellek çiplerine olan inanılmaz talep, RAM fiyatlarını inanılmaz artırmıştı. Bu da sektör genelini korkunç etkilemişti. Bilgisayarlardan telefonlara kadar birçok üründe zam bekleniyordu. AMD’nin, GPU fiyatlarına zam yapacağı bildirilmiş, NVIDIA’nın ekran kartı üretimini azaltacağı öne sürülmüştü.

Şimdi ise dünyanın önde gelen DRAM üreticilerinden olan ABD’li teknoloji devi Micron’dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. Micron tarafından yapılan açıklama, RAM krizinin öyle yakında sona erecek bir kriz olmadığını, çok daha uzayabileceğini ortaya koyuyor.

2026’nın da sonrasında devam edebilir

dm

Micron CEO’su Sanjay Mehrotra, çarşamba günü açıklanan kazanç raporuyla birlikte devam eden Ram krizine de değindi. Mehrotra, DRAM ve NAND bellek tarafında devam eden zorlu sektörü koşullarının devam etmesini beklediklerini aktarırken bu durumun 2026 ve sonrasında da devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Yani Micron’a göre yapay zekâ nedeniyle olan talebin azalması gibi bir durum öngörülmüyor. Artan talep de krizin çok daha fazla uzamasına ve 2026’nın da ötesine geçmesine neden olabilir. Bu da hem şirketleri hem de son kullanıcıyı zor günlerin beklediğinin göstergesi. Önümüzdeki birkaç yılda ürün fiyatlarının arttığını, ürünlerde stok sorunları yaşandığını görebiliriz.

Micron’un OpenAI’dan Meta’ya, Google’dan Microosft’a kadar yapay zekâya odaklanan şirketlerin veri merkezlerini güçlü çiplerle doldurmaya çalışmasından dolayı ciddi kazanç elde ettiğin eklemek gerek. Öyle ki şirket, geride bıraktığımız çeyrekte 13,64 milyar dolar gelir elde etmiş. Bu, bir önceki yıldan neredeyse 6 milyar dolar daha fazla gelir anlamına geliyor.

NVIDIA'nın 2026'da Ekran Kartı Üretimini %40 Düşüreceği İddia Edildi NVIDIA'nın 2026'da Ekran Kartı Üretimini %40 Düşüreceği İddia Edildi
RAM Fiyatları Katlanarak Artmaya Başladı: Ekran Kartları Ucuzlarken Neden RAM Fiyatları Artıyor? RAM Fiyatları Katlanarak Artmaya Başladı: Ekran Kartları Ucuzlarken Neden RAM Fiyatları Artıyor?
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim