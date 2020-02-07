Renault, Corona Virüsü Yüzünden Güney Kore Birimini Kapatıyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, cuma günü yaptığı açıklamayla Güney Kore’deki alt üretim firması RSM’in Busan’daki üretiminin durdurulacağını açıkladı. Karara gerekçe olarak Çin’deki tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar gösterildi.

Fransız otomobil üreticisi Reanult’nun dünyanın çeşitli yerlerinde üretim tesisleri bulunuyor. Bu tesislerden biri de Güney Kore’nin Busan kentinde yer alıyordu. Firmadan yapılan açıklamayla tesisteki üretim faaliyetlerinin 11 Şubat’tan itibaren durdurulacağı açıklandı.

Renault, aldığı karara gerekçe olarak Çin’de tedarik zincirinde yaşanan aksamaları gösterdi. Çin’den parça ve ham madde gelmediğini belirten Renault, bu nedenle üretimini askıya aldı.

Wuhan fabrikası da kapatılmıştı:

Renault, daha önce de Wuhan’da bulunan fabrikasını kapatmıştı. Firma, Çinli yetkililerle Corona virüsünün yayılmasının engellenmesi konusunda görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerden sonra fabrikadaki üretime ara vermişti.

Firmadan yapılan açıklamada Wuhan fabrikasının kapalılık hâlinin de 13 Şubat’a kadar uzatıldığı belirtildi. Böylece salgın, otomobil üreticisini de ciddi şekilde etkilemiş oldu. Firmanın Busan tesisini 4 gün boyunca kapalı tutacağı öğrenildi.

Gelen bilgilere göre yalnızca Renault değil, Hyundai ve Kia gibi çeşitli otomobil firmaları da virüs nedeniyle tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle fabrikalarda üretime ara veriliyor.

Salgın, Güney Kore’ye de sıçramıştı:

Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve bütün şehrin karantinaya alınmasına neden olan Corona virüsü, başka ülkelerde de görülüyor. Güney Kore hükûmeti, ülkede 24 Corona virüsü vakası görüldüğünü doğrulamıştı.

Güney Kore, şu ana kadar Çin’in Wuhan kentinden 701 vatandaşını tahliye etti. Bu kişilerden 24’ünde hastalığa rastlandı. Çin’den getirilen Güney Koreli vatandaşların Asan ve Jincheon kentlerinde karantina altında tutulduğu da belirtildi. Corona virüsü, ekonomik olarak da sıkıntı yaşatan bir virüs olarak göze çarpıyor. Çin’de ortaya çıkan hastalığın yayılmasının durdurulması ve tedavisinin geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.