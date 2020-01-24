Çin'deki ölümcül salgının merkezi Wuhan'da 1.000 yatak kapasiteli bir hastane inşa edilecek. Hastanenin inşası için belirlenen süre ise sadece 6 gün. Karantinaya alınan kentteki mevcut hastanelerde yer kalmadığı için böyle bir alternatife başvurulduğu belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinden yayıldığı tespit edilen ölümcül koronavirüs salgını sürerken karantina altına alınan kentte 1.000 yataklı bir hastane inşa edilmeye başlandı. Yetkililer, hastane inşaatının 6 gün içerisinde tamamlanacağını belirtiyorlar.

Yeni inşaatın nedeni, kentte bulunan mevcut hastanelerin yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşaması ve koronavirüs hastalığının belirtilerini gösteren hastaları bu nedenlerle geri çevirmesi. Bu durum, Wuhan'daki yetkililerle merkezi hükûmetin salgına yeterince hızlı müdahale edemediği yönünde eleştirilere neden olmuştu.

2003'te de benzer bir hastane inşa edildi:

Yeni hastanenin bir tür karantina merkezi olarak iş göreceği belirtiliyor. Yetkililer, hastanenin önümüzdeki haftanın ortalarında hasta kabul etmeye başlayacağını açıkladılar. Hastanenin bu kadar kısa bir sürede hizmete geçeceği iddiası şüpheyle karşılansa da 2003 yılındaki SARS salgını sırasında Pekin'de 7 bin işçi bir haftada 1.000 yataklı Xiaotangshan Hastanesi'ni inşa etmeyi başarmıştı.

Wuhan'daki hastane inşaatı için de yüzlerce işçinin çalışmaya başladığı ve bu işçilerin günlük maaşının 173 dolar olduğu açıklandı. Bu ücret, normalde verilen ücretin 3 katı. İnşaatın planları henüz tamamlanmış değil ancak planların bugün içerisinde inşaat şirketine gönderilmesi bekleniyor.

Çinli sosyal medya kullanıcıları tarafından yayınlanan fotoğraf ve videolarda çok sayıda buldozerin, kepçenin ve kamyonun hastanenin temeli için faaliyete başladığı görülüyor. Yerel medya, devletin hızlı müdahalesini övüp kent sakinlerine sükûnet çağrısında bulunurken Wuhan'da yaşayanlardan öfkelerini ve hayal kırıklıklarını dile getirdikleri paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yayınlanan görüntülerde hastaların hastane koridorlarında yattığı, doktorların hastalara bağırdığı ve hastaların muayene için saatlerce kuyrukta beklediği görülüyor.

'Ölü sayısı şimdilik 26'

Birçok hasta, yeterli sayıda tıbbi malzeme bulunmadığı için hastanelerden geri çevrildiğini iddia ediyor. Kentteki hastanelerin tıbbi malzeme tedariki için sosyal medya platformu Weibo'yu kullanarak yardım istediği de gelen bilgiler arasında.

Çin hükûmeti, salgını kontrol altına almak için Wuhan'ın yanı sıra Ezhou, Huanggang, Chibi, Qianjiang, Zhejiang, Jingmen ve Xiantao gibi kentlere yönelik de seyahat kısıtlamaları getirdi. Seyahat kısıtlamaları, toplamda 30 milyona yakın kişiye etki ediyor. Koronavirus salgını nedeniyle şimdiye kadar 26 kişinin öldüğü ve dünya çapında 830 kişinin hastalandığı belirtiliyor.

Çin'de yeni yıl kutlamaları nedeniyle salgının yayılmasından endişe edilirken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), salgının Çin için acil durum oluşturduğunu ancak dünya için aynı derecede bir tehlikenin bulunmadığını duyurdu. Çin dışında virüsün görüldüğü ülkeler arasında ABD, Vietnam, Tayland, Güney Kore ve Japonya da yer alıyor.