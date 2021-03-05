Akıllı gözlük pazarında Amazon, Bose gibi firmalara rakip olmak isteyen Razer, Anzu akıllı gözlüklerini duyurdu. Farklı farklı seçeneklere sahip olan Razer Anzu, bağımsız hoparlör sistemi ile rakiplerinden ayrılıyor.

Her gün yeni bir şirketin dahil olduğu akıllı gözlük pazarına giriş yapan Razer, Anzu akıllı gözlüklerini duyurdu. Kullanıcılara hem yuvarlak hem de köşeli tasarım seçenekleri sunan Razer Anzu, kullanıcılara küçük ve büyük olmak üzere iki ayrı boyut seçeneği sunuyor.

Razer Anzu akıllı gözlükler, kullanıcılara iki ayrı gözlük camı seçeneği sunuyor. Bunlardan ilki, mavi ışığı yüzde 35’e kadar engelleyen şeffaf camlı seçenek. İkincisi ise ultraviyole ışığa karşı yüzde 99 koruma sağlayan koyu renkli güneş gözlüğü camı kullanan seçenek.

Razer, Anzu akıllı gözlüklerdeki ses sistemi yaklaşımıyla ise rakiplerinden ayrılıyor. Diğer akıllı gözlükler gibi hoparlörleri gözlüğün çerçevelerine entegre eden Anzu, bununla birlikte sağ ve sol gözlük çerçevelerindeki birbirinden bağımsız hoparlörler sunuyor.

Sağ ve sol hoparlörün birbirinden bağımsız olması, kullanım açısından bir esneklik sağlıyor olsa da bu seçim, önemli bir şarj sorununu da beraberinde getiriyor. Birbirlerinden bağımsız oldukları için her iki hoparlörün de ayrı ayrı şarj edilmesi gerekiyor, aksi takdirde bir hoparlörden ses almaya devam ederken diğerinin kapandığını görebilirsiniz.

Akıllı gözlükler, lens ya da gözlük kullanmayanlar için işlevsel aksesuarlar olsa da numaralı gözlük kullananların özel lensler kullanmaları gerekiyor. Bunun için Lensabl ile ortaklık kuran Razer, Anzu’ya numaralı lens takma işleminde yüzde 15 indirim sunuyor.

16 mm’lik sürücüleriyle fena sayılmayan bir ses deneyimi sunan Razer Anzu, gözlük çerçevelerinde aramaları yanıtlamaya ve sesli asistanı etkinleştirmeye yarayan bir dokunmatik yüzey de bulunduruyor. IPX4 sertifikasıyla suya ve toza karşı belli oranda koruma sağlayan akıllı gözlük, 60 ms Bluetooth gecikmesi sunuyor.

Tek şarj ile beş saat kullanım süresine sahip olan Razer Anzu akıllı gözlükler, çerçeveler katlandığında otomatik olarak kapanıyor ve 2 haftaya kadar bekleme süresi sunuyor. Yeniden açıldığında ise otomatik olarak eşlenen son cihaza bağlanıyor. Razer, ses sızıntısıyla ilgili olarak ise yaklaşık bir kol mesafesinde bulunan insanların dinlediğiniz müzikleri duyabileceğini ifade ediyor.

Razer, Anzu akıllı gözlükleri için 199,99 dolarlık bir fiyat etiketi açıklamış durumda. Bu da Razer Anzu’nun üst seviye akıllı saatler ile hemen hemen aynı fiyat etiketine sahip durumda. Elbette numaralı gözlük kullananlar özel lens taktıracakları için Razer Anzu’yu daha da yüksek fiyata elde etmiş olacaklar.