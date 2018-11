Xbox One'da bulunan oyunlara bu ayın başında klavye ve mouse desteğinin gelmesiyle Razer'dan da bir atak geldi.

Xbox One kullanıcıları bu ayın başlarında Xbox One için yayınlanan klavye ve mouse uyumluluğu içeren güncelleme ile Fortnite gibi oyunları herhangi bir klavye ve mouse kullanarak oynayabilmekteydi. Xbox One bu özelliği duyurduğu esnada Razer ile bir ortaklık girişiminin içine girdiğini de kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yapılan ortaklık doğrultusunda Razer, Xbox One için klavye ve mouse ürünlerini piyasaya süren ilk şirket olma unvanını taşıyacak. Piyasaya süreceği klavye ve mouselar için ufak bir önizleme sunan Razer, klavye ve mouse setini Ocak ayında düzenlenecek olan CES etkinliğinde tanıtacak. Razer'ın yayınladığı fotoğraftan anlaşıldığı üzere klavye ve mouse, Xbox'ın dinamik ışıklandırma teknolojisine sahip olacak.

Xbox One için özel olarak klavyenin sağ alt kısmında bir adet Xbox tuşu da içeren klavye, kablosuz olma özelliğini de yanında getiriyor. Kablosuz klavye ve mouse ikilisi Razer tarafından hem masada kullanılmak için hem de oturma odasında televizyonun karşısında kullanılmak için dizayn edilmiş durumda. Klavye ve mouse'un fiyatları hakkında şu anlık herhangi bir bilgi yok. Xbox One'a özel klavye mouse ikilisinin tüm detayları Ocak 2019'da düzenlenecek CES etkinliği ile ortaya çıkacak.