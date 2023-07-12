18 yaşında Real Madrid’e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, futbol camiasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte neredeyse her yerde Arda Güler hakkında paylaşımlar yapan Real Madrid ise, bu sefer paylaştığı bir fotoğrafa milli futbolcuyla aynı ada sahip başka bir kişinin profilini etiketledi.

Transfer haberiyle yalnızca Türkiye’nin değil tüm spor dünyasının gündemine giren Arda Güler, genç yaşındaki başarısıyla herkes tarafından konuşuluyor. Fenerbahçe altyapısından İspanya’ya uzanan yolculuğunda genç yıldızı, Real Madrid takımı da hiç yalnız bırakmadı. Güler'in fotoğraflarını sık sık paylaşan takım, bu sefer yanlış Arda'yı etiketledi.

Real Madrid, Ardaları karıştırdı!

Fenerbahçe altyapısından geçtiğimiz hafta 30 milyon Euro bedel ile Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler, bu haftanın popüler isimlerinden.

Transfer haberinin ardından Real Madrid, Arda Güler’in arkasındaki coşkuyu fark etmiş olacak ki, tüm sosyal medya platformlarında son birkaç gündür sürekli genç yıldızın fotoğraflarını paylaşıyor.

Bu hız, platform adminlerini de yormuş görünüyor. Real Madrid Facebook admini fotoğraflardan birine yanlışlıkla milli futbolcuyu değil, konuyla hiçbir alakası olmayan başka bir Arda Güler’i etiketledi.

Facebook’ta fotoğrafın altına gelen yorumlarda ise bu durumu pek kimse fark etmemiş gibi görünüyor. Herkes Arda Güler’in başarısıyla gurur duymaya odaklanmış sanırım.