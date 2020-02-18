Henüz iki senelik bir şirket olan Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, 2020 senesi içerisinde ilk IoT cihazlarını çıkarmayı planlıyordu. Şirket, bunun için ilk adımı attı ve realme Link uygulamasını duyurdu.

Henüz çok yeni bir marka olan ve 2018 yılında Çin’de kurulan Realme, yoluna akıllı telefon üreticisi olarak başlamıştı. Şirketin CEO’su Madhav Sheth, geçtiğimiz senenin aralık ayında yaptığı bir açıklamada şirketin 2020 yılında IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları çıkarmayı planladığını söylemişti.

Şirketin akıllı telefonları ve IoT cihazlarıyla birlikte yapmak istediği şey, kendi ekosistemlerini oluşturmak ve bunun için ilk adım atıldı. Şirket, bugün gelecekte çıkacak olan IoT cihazlarının uygulaması olarak kullanılacak realme Link’i duyurdu.

realme Link nedir?

Şirket, uygulamasıyla ilgili açıklamasında ise şu cümlelere yer verdi: “Akıllı cihaz dünyasında realme Link, tüm Realme IoT cihazlarını bulmanıza ve bağlanmanıza yarayacak. Akıllı telefonunuz, realme Link ile birlikte tüm Realme IoT cihazlarınızı kontrol edebileceğiniz, yönetebileceğiniz ve izleyebileceğiniz bir kontrol merkezi hâline gelecek.”

Şirket tarafından yapılan açıklamada, realme Link uygulamasının gelecekte tüm Realme akıllı telefonlarda önceden kurulu bir şekilde yer alacağı söylendi. Şirket, ayrıca kullanıcı topluluğundaki katılımcılara uygulamanın logosuyla ilgili bir anket de sundu. Realme, kullanıcılarından dört farklı ikondan bir tanesini seçmelerini istedi. Realme’nin tasarladığı ikonda bulunan 'O' harfi ise 'Operatör'ü temsilen ikona yerleştirildi.

Şirket, ayrıca ilk fitness bilekliğini de şubat ayında çıkaracağını duyurdu. Bu da önümüzdeki hafta düzenlenecek olan etkinlikte, Realme X50 Pro 5G’nin yanı sıra bu bilekliğin de tanıtılacağı anlamına geliyor. Ayrıca etkinlik sırasında IoT cihazlarıyla ilgili ek bilgiler de sunulabilir.