Realme X50 Pro 5G, 65 W Hızlı Şarj Desteğiyle Gelecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda merakla beklenen telefonu hakkında bilgiler paylaştı. Şirket, Realme X50 Pro 5G’nin 65 W şarj desteği ve 90 Hz AMOLED ekrana sahip olacağını açıkladı.

Son zamanların yükselen şirketlerinden biri olan Realme, yüksek performanslı ve uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla sektörde etkisini hissettirmeye başladı. Şirket, akıllı telefon serüveninin devamı olarak geçtiğimiz günlerde Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak yeni telefonunu tanıtacağını açıkladı.

Realme, bu süper cihazını tanıtacağı yeri Mobil Dünya Kongresi 2020 (MWC) olarak açıklamıştı fakat geçtiğimiz gün MWC 2020, COVID-19 virüsü nedeniyle iptal edilince diğer şirketler gibi Realme de telefonunu tanıtmak için bir çözüm arayışına koyuldu. Şirket, merakla beklenen cihazını çevrimiçi bir etkinlikte tanıtmaya karar verdi.

Realme X50 Pro 5G, 90 Hz AMOLED ekran ve 65 W hızlı şarj desteğine sahip olacak:

24 Şubat’ta düzenlenecek bu çevrimiçi etkinlik öncesinde Realme, Twitter üzerinden tanıtacağı telefonlar hakkında bazı bilgiler paylaşmaktan kendini alıkoymadı. Şirket, Realme X50 Pro 5G’de 90 Hz AMOLED ekran olacağı bilgisini kesinleştirdi. Öte yandan Realme X50 5G, 120 Hz IPS LCD ekrana sahipti.

Realme X50 Pro 5G, şirketin ilk 90 Hz AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefonu olmayacak ancak bu telefon, 90 Hz AMOLED ekranla birlikte 65 W’lık SuperDart hızlı şarj desteğine sahip olacak. Realme’nin günümüz amiral gemisi Realme X2 Pro’da 50 W SuperVOOC Flash Charge teknolojisinin olduğunu hatırlatalım.

Günümüzde 65 W hızlı şarj teknolojisine sahip olan yalnızca bir akıllı telefon bulunuyor, o da OPPO Reno Ace. Realme X50 Pro 5G ile birlikte 65 W hızlı şarj teknolojisine sahip olan telefon sayısı da ikiye çıkıyor. Bu da elbette 65 W teknolojisini gelecekte birçok cihazda göreceğimizin işareti oluyor.

Daha önce de Realme tarafından doğrulanan bilgilere göre X50 Pro 5G, Snapdragon 865 işlemciyle birlikte gelecek, NSA ve SA olmak üzere iki modlu 5G’ye sahip olacak. Tasarım kısmında Realme X50 Pro 5G’nin X50 5G’ye oldukça benzeyeceğini söyleyebiliriz. Cihazda muhtemelen iki kameraya sahip delikli ekran ve arka kısımda dörtlü kamera kurulumu göreceğiz.