Realme Narzo 20 Serisinin Fiyatları Ortaya Çıktı

BBK Electronics ve OPPO'nun alt kuruluşu Realme'nin Narzo 20 serisine ait üç modelinin fiyat bilgileri ortaya çıktı. Bu üç modelden en ucuzu vergisiz 923 TL, en pahalısı 2.053 TL değerinde olacak.

BBK Electronics'in alt kuruluşu olan Realme, yeni Narzo 20 serisini Hindistan'da satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu seri içerisinde yer alacak olan telefonların teknik özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı, şimdi de fiyatları ortaya çıktı.

Rudhra Nandu (@rudhranandu) isimli bir Twitter kullanıcısı, Narzo 20 serisine ait olan Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20'nin fiyatlarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Serinin telefonlarının özellikleri ve fiyatları ise şöyle:

Realme Narzo 20 serisi teknik özellikleri ve fiyatları

6,5 inç HD+ bir ekranla gelecek olan Narzo 20A, Snapdragon 665 SoC'den gücünü alacak. 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek olan telefonun arka tarafında 12 MP, 2 MP ve 2 MP'lik üç kamera, ön tarafında ise 8 MP'lik bir kamera yer alacak. Cihaz, Glory Silver ve Victory Blue renk seçeneklerine sahip olacak. Telefonun 3 GB RAM + 32 GB depolamalı varyantı 8.999 Hindistan Rupisi (923 TL), 4 GB RAM + 64 GB depolamalı varyantı 9.999 Hindistan Rupisi (1.026 TL) olacak.

Realme Narzo 20, 6,5 inç HD+ bir ekranla kullanıcılarına sunulacak. Helio G85 yonga setiyle gelecek olan cihaz, 18 W şarjlı 6.000 mAh bataryaya sahip olacak. Narzo 20A ile aynı renk seçenekleriyle gelecek olan cihaz 48 MP, 8 MP ve 2 MP'lik üçlü kamera sistemi sunacak. Telefonun 4 GB RAM + 64 GB depolama varyantı 12.999 Hindistan Rupisi (1.334 TL), 4 GB RAM + 128 GB depolama varyantı 14.999 Hindistan Rupisi (1.539 TL) olacak.

Bu üçlü arasındaki en güçlü cihaz olan Narzo 20 Pro, 6,5 inç FHD+ bir ekranla gelecek. Helio G95 yonga setinden gücünü alacak olan telefon, 65 W hızlı şarj ve 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. Arka tarafında 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP'lik dört kamera yer alırken ön tarafında 16 MP'lik tek kamera bulunacak. Telefonun 6 GB RAM + 64 GB depolamalı varyantı 16.999 Hindistan Rupisi (1.745 TL), 8 GB RAM + 128 GB depolamalı varyantı 19.999 Hindistan Rupisi (2.053 TL) olacak.