Realme Narzo 30 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Narzo 30'u duyurdu. Fiyatına göre hiç de fena özelliklere sahip olmayan Narzo 30, fiyat/performansıyla dikkat çekiyor.

Yalnızca üç yıllık bir şirket olmasına rağmen dünya çapında hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başaran Realme, Narzo serisinin en yeni modeli olan Realme Narzo 30'u duyurdu. Bütçe dostu, iyi bir fiyat/performans modeli gibi görünen Narzo 30'un belki de tek olumsuz yanı, pek çok tüketicinin uzak durmayı tercih ettiği MediaTek işlemciye sahip olması.

Günümüzdeki çoğu akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkan Narzo 30, 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ bir LCD ekrana sahip. 90 Hz ekran yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim sunan cihaz, ince çerçeveli tasarımıyla yüzde 90,5 ekran/gövde oranı sunuyor. Ayrıca ekranın sol üst köşesinde bulunan delikte 16 MP'lik bir selfie kamerası bulunduğunu da söyleyelim.

Gücünü MediaTek'in Helio G95 işlemcisinden alan akıllı telefon, 6 GB RAM'e ek olarak 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca depolama alanı microSD kart ile artırılabiliyor. 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen akıllı Narzo 30, 30W hızlı şarj desteği ile 25 dakikada yüzde 50, 65 dakikada yüzde 100 şarj olabiliyor.

Realme Narzo 30'un kamera özelliklerine baktığımızda 48 MP çözünürlüğünde, f/1,8 diyafram açıklığına sahip bir ana kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bu ana kamera, 2 MP siyah beyaz portre kamera ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP makro kamera ile destekleniyor.

Realme Narzo 30 özellikleri

İşlemci : CPU: MediaTek Helio G95 GPU: Mali-G76

: RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Ekran : Boyut: 6,5 inç Çözünürlük: Full HD+, 2400 ×1080 piksel Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: LCD

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP, f/1,8 Protre Kamera: 2 MP Makro Kamera: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : Kapasite: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 30W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: Realme UI 2.0

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Mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Realme Narzo 30, 192 dolar gibi seviyesine göre kabul edilebilir bir fiyat etiketine sahip olacak. Realme'nin söz konusu cihazı Türkiye'de satışa sunup sunmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.