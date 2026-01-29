Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

10.001 mAh Devasa Bataryayla Gelen Telefon realme P4 Power Tanıtıldı

realme, çok beklenen telefonu P4 Power'ı tanıttı. Cihaz, 10.001 mAh'lik devasa bataryasıyla şirketin şimdiye kadarki en büyük bataryalı telefonu oldu.

10.001 mAh Devasa Bataryayla Gelen Telefon realme P4 Power Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sunduğu büyük bataryalı telefonlarla son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başlayan realme, şimdi de çok beklenen yeni modelini duyurdu. Çin merkezli şirket, gerçekleştirdiği bir lansman ile orta üst segmentte konumlanan yeni telefonu P4 Power’ı tanıttı.

realme P4 Power modeli, ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkasında ise 2’li kamera kurulumu mevcut. Telefon silikon karbon teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en büyük bataryalı realme telefon olma ünvanını taşıyor.

realme P4 Power neler sunuyor?

realm1

Cihazda 6,8 inç boyutunda 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla kaliteli ve akıcı bir görüntüleme deneyimi sunan AMOLED ekran var. Ekran, 6500 nit gibi çok yüksek bir tepe parlaklık değeriyle geliyor. Telefonun üst seviye performans sunan Dimensity 7400 Ultra’dan güç aldığını, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla geldiğini belirtelim.

came

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile kutudan çıkan cihazın arka tarafında 50 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera var. Ona 8 MP’lik f/2.2 açıklıkta ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise 16 MP’lik f/2.4 açıklıkta selfie kamerası görüyoruz.

batar

Gelelim telefonun en önemli özelliğine. Silikon karbon teknolojisi sayesinde şirketin şimdiye kadarki en büyük bataryası olan 10.001 mAh kapasiteli pile sahip. Ona 80W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Şirketin söylediğine göre batarya 8 yıl kullanımda orijinal kapasitesinin %80’ini koruyabilecek ve 1650 civarı şarj döngüsü vadedecek.

Tam şarjda 12 saat boyunca hiç durmadan oyun oynatabilecek, 32 saat boyunca hiç durmadan video izletebilecek. 21 saat navigasyon, 12 saat boyunca 4K video kaydı gibi vaatleri var. Şarj yüzdesi sadece %5 seviyelerinde kalsa bile 4 saat arama bile sunabiliyor. 80W hızlı şarj ile %50’ye 36 dakikada ulaşabildiği de eklenmiş.

realme P4 Power teknik özellikleri
Ekran 6,8 inç, 1280 x 2800 piksel, 144 Hz, AMOLED
İşlemci Dimensity 9400
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 16 MP
Batarya 10.001 mAh (80W)
İşletim sistemi Realme UI 7.0 (Android 16)
Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı Ucuza 165 Hz Ekran, Snapdragon 8 Gen 5 ve 8000 mAh Batarya Sunan realme Neo8 Tanıtıldı
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim