10.001 mAh Devasa Bataryayla Gelen Telefon realme P4 Power Tanıtıldı

realme, çok beklenen telefonu P4 Power'ı tanıttı. Cihaz, 10.001 mAh'lik devasa bataryasıyla şirketin şimdiye kadarki en büyük bataryalı telefonu oldu.

Sunduğu büyük bataryalı telefonlarla son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başlayan realme, şimdi de çok beklenen yeni modelini duyurdu. Çin merkezli şirket, gerçekleştirdiği bir lansman ile orta üst segmentte konumlanan yeni telefonu P4 Power’ı tanıttı.

realme P4 Power modeli, ön tarafında ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkasında ise 2’li kamera kurulumu mevcut. Telefon silikon karbon teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en büyük bataryalı realme telefon olma ünvanını taşıyor.

realme P4 Power neler sunuyor?

Cihazda 6,8 inç boyutunda 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla kaliteli ve akıcı bir görüntüleme deneyimi sunan AMOLED ekran var. Ekran, 6500 nit gibi çok yüksek bir tepe parlaklık değeriyle geliyor. Telefonun üst seviye performans sunan Dimensity 7400 Ultra’dan güç aldığını, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla geldiğini belirtelim.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile kutudan çıkan cihazın arka tarafında 50 MP’lik f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera var. Ona 8 MP’lik f/2.2 açıklıkta ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise 16 MP’lik f/2.4 açıklıkta selfie kamerası görüyoruz.

Gelelim telefonun en önemli özelliğine. Silikon karbon teknolojisi sayesinde şirketin şimdiye kadarki en büyük bataryası olan 10.001 mAh kapasiteli pile sahip. Ona 80W hızlı şarj desteği eşlik ediyor. Şirketin söylediğine göre batarya 8 yıl kullanımda orijinal kapasitesinin %80’ini koruyabilecek ve 1650 civarı şarj döngüsü vadedecek.

Tam şarjda 12 saat boyunca hiç durmadan oyun oynatabilecek, 32 saat boyunca hiç durmadan video izletebilecek. 21 saat navigasyon, 12 saat boyunca 4K video kaydı gibi vaatleri var. Şarj yüzdesi sadece %5 seviyelerinde kalsa bile 4 saat arama bile sunabiliyor. 80W hızlı şarj ile %50’ye 36 dakikada ulaşabildiği de eklenmiş.

realme P4 Power teknik özellikleri