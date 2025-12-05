Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya ve 144 Hz Ekran Sunan realme P4x Tanıtıldı

realme, yeni orta segment telefonu P4x'i resmen tanıttı. Bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen dev batarya, gelişmiş ekran gibi özelliklerle geliyor.

Sunduğu telefonlar ile dikkat çekmeyi başaran realme, beklendiği gibi P serisi olarak adlandırılan orta segment telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Dün gerçekleştirilen lansmanda bataryası başta olmak üzere özellikleriyle dikkat çeken realme P4x modeli resmen tanıtıldı.

realme P4x, orta segmentte konumlanmasına rağmen çoğu kullanıcı için yeterli olabilecek üst düzey özelliklerle gelen bir telefon. Cihazın ön tarafında ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımı görüyoruz. Arkasında ise Samsung Galaxy S25’i andıran pil şeklinde kamera adası bulunuyor.

Karşınızda realme P4x

realme'nin yeni telefonunda 6,72 inç boyutunda bir ekran kullanılmış. LCD panelin yer aldığı bu ekranda **FHD+ çözünürlük ve 144 Hz **gibi yüksek bir yenileme hızı sunuluyor. Böylece akıcı ve kaliteli bir görüntü deneyimine sahip olacağını söyleyebiliriz. Maksimum parlaklığı ise 1000 nit olarak açıklandı.

Cihaz, MediaTek’in günlük işlemler için gayet iyi performans sunabilen orta seviye işlemcisi Dimensity 7400 Ultra güç alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolamanın eşlik ettiğini görüyoruz. Kutudan Android 15 tabanlı realme UI 6.0 ile çıktığını ekleyelim.

Telefonun arka tarafında 50 MP ana ve 2 MP yardımcı kamera olmak üzere 2’li kamera kurulumu mevcut. Deliğe yerleştirilen 8 MP’lik selfie kamerasıyla gelen telefon, 7000 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip. Batarya, 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bunlar dışında buhar odası soğutma, IP64 dayanıklılık, gümüş, pembe ve yeşil olmak üzere 3 renk seçeneği gibi özellikleri de var.

realme P4x teknik özellikleri

Ekran 6,72 inç, FHD+, 144 Hz, 1000 nit, LCD İşlemci Dimensity 7400 Ultra RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 8 MP Batarya 7000 mAh (45W) İşletim sistemi realme UI 6.0 (Android 15)

realme P4x fiyatı