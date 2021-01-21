Realme Watch S, şık ancak cihaz düşmanı olmayan bir akıllı saat isteyenlere hitap eden fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yuvarlak tasarımı ile klasik saat severlerin ilgisini çekebilecek olan Watch S, 100'ün üzerinde farklı kadran seçeneği sunuyor.

Son derece yeni bir marka olmasına rağmen kısa sürede dünya çapında bir popülariteye ulaşmaya başaran Realme, yeni akıllı saat modeli Watch S’i Türkiye’de satışa sundu. Nispeten rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Realme Watch S, bugün itibarıyla hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazalarda yerini almış durumda.

Hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabilen Realme Watch S, gelişmiş özelliklerine rağmen 390 mAh’lik bataryasıyla tek şarj ile 15 güne varan kullanım ömrü sunabiliyor. 16 farklı spor modu, kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen oranı takibi gibi özelliklerle sağlığınızı her an takip edebileceğiniz akıllı saat, müzik ve kamera uygulamaları için de kontrol sağlıyor.

Realme Watch S, tek şarj ile 15 gün kullanım vadediyor

1,3 inç büyüklüğünde 360x360 piksel çözünürlüklü bir ekran ile gelen Realme Watch S’in ekran parlaklığı, maksimum 600 nit olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca 48 gram ağırlığa sahip olan akıllı saat, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığını tescillemiş durumda.

100’dan fazla kadran tasarımı ile kullanıcılara zevklerine en uygun kadranı seçme imkanı sunan akıllı saat, akıllı bildirim özelliği ile çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi bilgiler sunarken; tabii olarak WhatsApp, Instagram, Facebook gibi uygulamalardan gelen bildirimlerin kontrol edebilmenize de olanak sağlıyor.

Hem fiziksel teknoloji mağazaları hem de e-ticaret siteleri üzerinden ulaşabileceğiniz Realme Watch S için 899 TL’lik bir fiyat etiketi açıklanmış durumda. Peki siz, Realme Watch S’in tasarımı ve özelliklerini göz önünde bulundurduğunuzda bu fiyat etiketi için ne düşünüyorsunuz?