Recep İvedik 8'den İlk Fragman Yayımlandı [Video]

Disney+, Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı efsane serinin yeni filmi “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” için ilk tanıtım fragmanı paylaştı.

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca aboneye sahip olan dijital yayın platformu Disney+, yerli yapım yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Platform, her filmiyle izlenme rekorları kıran ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan Recep İvedik serisinin en yeni halkası olan "Recep İvedik 8" hakkında heyecanı artıran bir gelişme paylaştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Disney+, serinin merakla beklenen ilk kısmı olan “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” filminden ilk tanıtım fragmanını izleyicilerin beğenisine sundu. Geçtiğimiz aylarda ilk resmi duyuruları gerçekleştirilen yapımın, iki ayrı kısımdan oluşacağı açıklanmıştı.

Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” fragmanı

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar’ın oturduğu yapımda, Şahan Gökbakar bir kez daha ikonik Recep İvedik karakterine hayat veriyor. Filmin ana hikâye örgüsünde Recep, borç batağına saplanan dostu Nurullah’ın kahvehanesini düştüğü bu zor durumdan kurtarmak için kolları sıvıyor. Çözüm arayışına giren ana karakterimiz, çareyi Hulusi’nin yerine işe girmekte buluyor.

Yeni filmde izleyicileri bekleyen en büyük sürprizlerden biri de Recep İvedik'in üstlendiği yeni rol. Her bölümde farklı bir meslek grubu veya macera içerisinde karşımıza çıkan karakter, bu kez bir güvenlik görevlisi olarak izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Hulusi'nin yerine işe başlamasının ardından kendine özgü ve kural tanımaz yöntemlerini devreye sokan Recep, yine birbirinden komik, karmaşık ve beklenmedik olayların tam ortasına sürükleniyor.

Disney+ platformunda sadece platform abonelerine özel olarak yayınlanacak olan “Recep İvedik 8 | Bölüm 1: Veresiye” için henüz yayın tarihi açıklanmadı.