Rockstar, Red Dead Online'a Daha Çok Ağırlık Verecek

Rockstar, GTA’dan sonraki en popüler oyun serisi olan Red Dead Redemption’ın ikinci oyununda daha çok çevrimiçi mod olan Red Dead Online’a odaklanacak. Şirketin planları arasında şu an için oyunun tek oyunculu moduna bir DLC çalışması bulunmuyor.

Rockstar, yaptığı açıklamada Red Dead Redemption 2’nin tek oyuncu modu için DLC planlarının olmadığını söylerken Katie Pica, VG247’de “Şu an tamamen çevrimiçine odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Rockstar, yıllardır oyunlarının tek oyunculu modları için önemli genişleme paketleri yayınlamıştı. Ancak Grand Theft Auto Online’ın tabiri caizse para makinesi haline gelmesiyle birlikte aynı strateji Red Dead Online’da da uygulanacak gibi gözüküyor.

Bu haberler Red Dead Redemption 2’nin tek oyunculu modunu oynamayı tercih eden hayranlar için pek iyi olmasa da Pica, durumla ilgili olarak “Bir oyuncunun tek oyunculu modda sevdiği her şeyi çevrimiçi dünyaya getirmeyi umuyoruz” dedi.

Güncellemeler

Oyuncuların zombi NPC’lerin neye benzediğini keşfetmesi sonrası hayranlar, Rockstar’ın Red Dead Online için bir tür Undead Nightmare temalı güncelleme planları yaptığından şüpheleniyor. Eğer ki bu doğruysa Red Dead Redemption’ın tek oyunculu modunun oldukça popüler olan bir genişlemesinin Red Dead Online’da da yer alacağı anlamına gelir.

Tarek Hamad, VG247’de Rockstar’ın Red Dead Online’ı Red Dead Redemption 2’nin hikâyesi için yaratılan dünyayla eşleştirmek istediğini bunu da sadece rollerle değil yeni rastgele etkinlikler, tanışılacak karakterler gibi aktivitelerle yapmak istediğini, toplam deneyimi bu şekilde geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.