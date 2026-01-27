Gelişmiş grafiklerle gelecek Red Dead Redemption 2 Enhanced hakkında yeni iddia

Red Dead Redemption 2’nin PS5 ve Switch 2 için beklenen Enhanced sürümünün, Rockstar’ın odağını GTA 6’ya vermesi nedeniyle oyunun çıkışından sonra gelebileceği iddia ediliyor.

Rockstar Games’in efsanevi oyunu Red Dead Redemption 2 için uzun süredir beklenen PlayStation 5 ve Nintendo Switch 2’ye özel "Enhanced" sürüm hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Notebookcheck’in aktardığı bilgilere göre, RDR2’nin yeni nesil versiyonu Grand Theft Auto 6’nın çıkışından sonra oyuncularla buluşabilir.

İddialara göre Rockstar Games, şu anda geliştirme ve pazarlama kaynaklarının neredeyse tamamını GTA 6’ya ayırmış durumda. Bu durum, Red Dead Redemption 2 için planlandığı söylenen yeni nesil sürümün neden hâlâ resmî olarak duyurulmadığını da açıklıyor. Kaynaklar, Rockstar’ın GTA 6’nın çıkış sürecini gölgede bırakmamak adına RDR2 Enhanced sürümünü bilinçli şekilde ertelemiş olabileceğini öne sürüyor.

Rockstar Games cephesinden henüz resmî bir açıklama gelmiş değil ancak RDR2’nin yeni nesil sürümünden beklenen başlıca yenilikler şöyle 60 FPS desteği, daha yüksek çözünürlük ve geliştirilmiş grafikler, daha kısa yükleme süreleri, yeni nesil donanıma özel optimizasyonlar şeklinde. Mevcut durumda Red Dead Redemption 2, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’te geriye dönük uyumluluk sayesinde oynanabiliyor ancak oyun hâlâ eski nesil sürüm üzerinden 30 FPS ile çalışıyor. Bu da yıllardır oyuncuların en büyük şikâyetlerinden biri.