Red Dead Redemption 2'nin Bol Ödüllü Kış Etkinliği Başladı

Red Dead Redemption 2'nin kış etkinliği başladı. Vahşi Batı'da geçen oyunun kış etkinliğinde çok sayıda ödül de var. Ödüller 23 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında geçerli.

Vahşi Batı'da geçen aksiyon-macera oyunu Red Dead Redemption 2'nin kış etkinliği başladı. Oyun 1899 yılında, istikrara kavuşmuş ABD'de geçiyor. Ancak dönem, yabani sınırlara yakın yaşayan kişilerin yaşantısında sert değişimlere de tanıklık ediyor. Federal hükümetin bu bölgelere yönelik müdahalesizlik siyaseti son haddine California'da varıyordu.

Ancak Montana ve Utah gibi eyaletlerin de Birleşik Devletler'e katılmasıyla birlikte, kontrolsüz kanunsuzluğu sonlandırmak için bütünleşmeye ve bir tür kontrole yönelik hamleler başlıyordu. Çoğu insan, gerçek özgürlüğün sona ereceğini düşünüyordu.

Çok sayıda hediye oyunun hayranları için hazır

Eğer oyunun multiplayer modu Red Dead Online'ın hayranıysanız, şu anda bir kış etkinliğinin devam ettiğini öğrenmekten mutlu olabilirsiniz. Asla beklemediğiniz yerlerde kar yağıyor ve bu insanı hayrete düşürüyor. The Rockstar Games ekibi, kışın nasıl olduğunu herkese gösteriyor.

Noel ruhunun sınırlı sürede devam edecek Festive Showdown Modları'nda, Camp and Moonshining Shack'ta ve ödüllerde yaşayacağını belirten Red Dead Online ekibi, 23 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında oyunun kış etkinliğinin süreceğini belirtiyorlar.

Etkinlik boyunca çok sayıda hediye kullanıcılara sunulurken, hediyeleri alabilmek için 23 Aralık ya da 31 Aralık'ta giriş yapılması gerekiyor. Ödüller arasında hediye sandıklar, silahlar, mühimmatlar ve deneyim artırmalar yer alıyor.