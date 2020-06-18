Red Dead Redemption 2, Linux ve AMD GPU'larda Daha Hızlı

Son dönemin en popüler oyunlarından olan Red Dead Redemption 2 için en uygun donanım konusunda tartışmalar devam ediyor. Son yapılan kullanıcı testlerine göre AMD GPU’larla oyundan en iyi performansı almak için Linux kullanmak daha mantıklı.

Rockstar’ın, bilgisayar kaynaklarını sömüren ancak bu sömürüye değecek oyun keyfi sunan yapımlarından biri olan Red Dead Redemption 2 oldukça popüler bir oyun. Bu durum, oyunun satış rakamlarına ve oynanma istatistiklerine de yansıyor.

Oyunu oynamak için en uygun platform ve en uygun işletim sistemi tartışmaları da devam ediyor. FlightlessMango tarafından gerçekleştirilen testlerde, AMD GPU kullananların en iyi performansı Linux ile aldığı ortaya çıktı.

En iyi AMD performansı Linux’ta:

FlightlessMango’nun paylaştığı videoda kullanılan sistemde 16 GB 3200 MHz RAM ve AMD Radeon Vega 56 GPU ile Intel Core i7 8700K işlemciden oluşan bir sistem kullanıldı. Sürücü güncellemeleri de kullanılan işletim sistemine göre en üst seviye sürücülerden seçildi.

Elde edilen sonuçlarsa oldukça ilgi çekici. Öncelikle Linux kullanılan sistem, 1080p görüntü kalitesinde Windows 10 kullanılan sistemden 3 ila 5 puan daha yüksek FPS değerlerine erişti. NVIDIA donanımlardaysa oyun daha yavaş çalışıyor. Burada NVIDIA GPU’larda Linux işletim sistemiyle oyunu oynadığımızda 2 saniyede 5-6 kare daha az görüntüyle karşılaşıyoruz. Pek çok oyunun 60 FPS özelliğiyle övündüğü bir dönemde bu sayı hiç de azımsanacak gibi değil.

Linux, bir oyun sistemi değil:

Normal şartlar altında oyunlar Linux işletim sisteminde daha yavaş çalışır zira sistemin temel amaçları arasında oyun oynatmak yer almaz. Yine de Red Dead Redemption 2, bazı senaryolarda Linux’ta daha iyi çalışmasıyla dikkat çekti. Bu ilginç gözlemin benzerlerini ileride görüp görmeyeceğimizse bilinmiyor.

Yine de oyun geliştiricilerinin en popüler işletim sistemlerini kendi çalışmalarında göz önüne aldığı da bir gerçek. Yani Windows işletim sistemi, RDR 2’deki istisnai duruma rağmen oyuncuların gözdesi olmaya devam edecek gibi duruyor.