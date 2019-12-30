Red Dead Redemption'ın Hayran Projesi Mahkemelik Oldu

Take-Two, Red Dead Redemption hayranları tarafından yürütülen bir projeyi iptal etti. Oyunda onaysız değişiklikler yapılacağını öne süren şirket, projenin başında yer alan isme dava açmaya karar verdi.

Take-Two Interactive, hayranlar tarafından başlatılan bir Red Dead Redemption projesini iptal etti ve projenin lideri olan Johnathon Wyckoff’a 26 Aralık tarihinde dava açtı. Red Dead Redemption Damned Enhancement olarak adlandırılan projenin, Take-Two’nun yayınladığı Red Dead Redemption oyununun grafik ve görüntü kalitesini artırmaya yönelik geliştirildiği tahmin ediliyor. Bu sayede Windows PC sürümündeki oyun kalitesi de artırılabilecekti.

Red Dead Redemptin 2 oyunu, 2019 yılının başlarında PC sürümü olarak oyun tutkunlarıyla buluşmuştu fakat orijinal oyun, yalnızca PlayStation 4 ve Xbox One gibi platformlara gelmişti. Red Dead Redemption oyununun PC sürümünü oynamanın tek yolu ise Sony’nin sunduğu bir hizmet olan PlayStation Now'u kullanmaktı.

Take-Two, dava sebebi olarak onaysız yazılım dosyalarını gösterdi:

Wyckoff, eylül ayında yaptığı bir açıklamada Red Dead Redemption Damned Enhancement projesinin geçici bir süre durdurulduğunu açıklamış, daha sonra kasım ayında çalışmalara devam etmişti. Wyckoff, 27 Aralık tarihinde ise projenin iptalini açıkladı.

Wykoff, Twitter gönderisinde şu sözleri söyledi; “Pes ediyorum Take Two. RDR projesini iptal ediyorum. Şu davadan vazgeçin artık da hayatımı yaşamaya devam edeyim. Bekleseydiniz bu hafta sizinle irtibata geçecektim zaten dava açmanıza gerek yoktu.”

Wykoff, bu gönderisinin hemen ardından da Take-Two ile irtibata geçtiğini de belirtti. Take-Two avukatları, Wykoff’un onaysız yazılım dosyaları piyasaya süreceğini ve Take-Two oyunlarının içeriğini büyük oranda değiştireceğini ileri sürüyor. Bu onaysız yazılım dosyaları arasında Red Dead Redemption haritalarını Red Dead Redemption 2 oyununa aktarmayı sağlayan bir özelliğin de bulunduğu iddia ediliyor. Şirket, Wyckoff’un gerçekleştirmeyi planladığı bu eylemi durdurması için onu defalarca uyardığını belirtti.

Discord, Twitter ve çeşitli forumlardan elde edilen bazı görüntüler de Wyckoff’un sürdürdüğü projenin davasında kullanılmak üzere yayınlandı. Wyckoff ise Twitter paylaşımlarında yaptığı açıklamalarda oyuna dair planlarının mod üzerine olduğunu ve yasa dışı bir işe kalkışma planının olmadığını belirtti.