Red Magic Gaming Tablet 2, yakın zamanda Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile geliyor.

Red Magic, yakın zamanda Snapdragon 8 Gen 3 Leading işlemciye sahip yeni akıllı telefonu Red Magic 9S Pro'yu tanıtmıştı. Birincil Cortex-X4 çekirdeğinin hızlandırıldığı bu Snapdragon versiyonu yüksek performans vermesiyle biliniyor. Red Magic benzer bir hamleyi de oyun tableti için planlıyor. İddialara göre Red Magic, ikinci nesil oyun tabletini geliştiriyor ve bu cihazda Snapdragon 8 Gen 3 işlemci yer alacak.

Söylentilere göre Red Magic'in yeni tableti bu ayın sonlarında tanıtılacak. Son dönemdeki akımın aksine görece küçük bir ekranla gelecek olan tablet, düz ve dikdörtgen bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazda iyi bir soğutma sistemi bulunuyor.

Red Magic Gaming Tablet 2 Olası Özellikleri

İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 Leading Soğutma Sistemi Aktif fanlı ısı dağıtımlı sistem Batarya 10.000 mAh üstünde Şarj Hızlı şarj, ilk nesilde 80W RAM 12GB/16GB Dahili Depolama" 1 TB

Yeni tabletle ilgili bilgilerimiz henüz oldukça kısıtlı ve daha çok sızıntılara ve iddialara dayanıyor. Tablette soğutma amacıyla bir de aktif fan bulunması mümkün gözüküyor, firmanın daha önceki oyun telefonlarında bu tür bir fan tercih edilmişti. Ayrıca bataryası da oldukça büyük tablet hızlı şarja da sahip.

Red Magic ayrıca Titan 16 Pro oyun dizüstü bilgisayarını da küresel olarak piyasaya sürme hazırlıkları içinde. Bu model daha önce Çin'de satışa çıkan Red Magic Gaming Laptop 16 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir.