Reddit, Google ile Yeni Yapay Zekâ Anlaşması İçin Masaya Oturdu: Peki Tam Olarak Ne İstiyor?

Reddit, Google ile yaptığı yapay zekâ veri anlaşmasını yeniden gündeme taşıdı. Şirket, hem daha fazla ödeme hem de kullanıcı yönlendirmesi talep ediyor.

Reddit, Google ile yaptığı yapay zekâ veri anlaşmasını yeniden masaya yatırıyor. Şirket, sadece daha yüksek ücret değil, aynı zamanda Google’ın kullanıcıları Reddit’e yönlendirmesini de istiyor.

Reddit, yaklaşık bir buçuk yıl önce Google ile yıllık 60 milyon dolarlık veri paylaşım anlaşması yapmıştı. Şimdi ise masada daha güçlü bir pozisyonda.

Reddit'in yeni talepleri var

Şirket, kullanıcıların yalnızca arama sonuçlarında Reddit içeriklerini görüp platformdan ayrılmasını değil, doğrudan foruma katılıp içerik üretmesini istiyor. Böylece yapay zekâ şirketlerinin ihtiyaç duyduğu veri akışı kesintisiz devam edecek.

Reddit, yeni anlaşmalar için “dinamik fiyatlandırma” modelini de gündemine aldı. Bu sistemde yapay zekâ araçlarının ürettiği yanıtlarda içeriğin ne kadar önemli olduğu ödemeyi belirleyecek. Şirket yöneticileri ise mevcut koşulların Reddit verilerinin gerçek değerini yansıtmadığını düşünüyor.

Reddit’in bu adımı, yapay zekâ şirketleri ile içerik sağlayıcılar arasındaki hassas dengeyi ortaya koyuyor. Platformlar verilerini lisanslayarak gelir elde etmeye çalışırken aynı verilerle eğitilen yapay zekâ modelleri kendi trafiklerini düşürme tehlikesi de yaratıyor.