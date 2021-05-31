Yeni Redkey F10 el tipi kablosuz katlanabilir elektrikli süpürge, temizliğe daha az zaman ve enerji ayırmak isteyenler için biçilmiş kaftan. Akıllı sensör sistemi ile toz miktarını algılayabilen ve emiş gücünü buna göre artırıp azaltabilen Redkey F10, özellikle çocuklu ve evcil hayvan bulunan evler içilmiş biçilmiş kaftan.

Hayatın gittikçe hızlanması ve yaşam tempomuzun artmasıyla birlikte insanların temizlik gibi ev işleri için ayırabilecekleri süreler de kısalmış durumda. Bu nedenle teknoloji üreticileri artık ürünlerin gücünü ve verimliliğini artırırken kullanım kolaylığına da büyük önem veriyorlar. Yeni Redkey F10 el tipi elektrikli süpürge, hem kablosuz yapısı hem de katlanabilir tasarımı ile tam da tüketicilerin talep ettiği kullanım kolaylığını sağlıyor.

Redkey'in otomatik indüksiyon sistemi, toz parçacıklarını yüzde 99,97 gibi yüksek oranda yakalayabiliyor. Bu yüksek temizlik gücü, Redkey F10'un kullanımı kolay tasarımıyla birleştiğinde muhteşem bir verimlilik sağlıyor. Katlanabilir tasarım, eğilip bükülmeden evin hemen her noktasını süpürebilmeyi mümkün kılarken; ulaşması zor noktaları dahi kolay bir şekilde temizleyebilmeyi sağlıyor.

Ev temizliği için pek çok alternatif yöntem bulunsa da Redkey F1, herhangi bir kimyasal kullanmayı gerektirmediğinden özellikle evcil hayvan ve bebek bulunan evlerde pratik ve hızlı temizlik için oldukça uygun bir seçenek olarak karşımızda duruyor. Dahası, Redkey F1'in emiş gücü, ortamdaki toz miktarına göre artırılıp azaltılabildiğinden verimliliği manuel olarak da artırabiliyorsunuz.

Redkey tarafından yapılan açıklamalara göre bu özel el tipi kablosuz katlanabilir elektrikli süpürge, muadillerine göre yüzde 35 ile 40 arasında daha yüksek bir temizleme gücü sunuyor. Bir akıllı sensör sistemine sahip olan Redkey F1, süpürülen alandaki toz miktarını algılayabiliyor ve bu sayede emiş gücünü otomatik olarak da artırabiliyor. 5 vitesli bir yapıya sahip olan Redkey F1'in motoru, bu sayede hem günlük kullanım için yeterli olan 23000pa emiş gücü sağlayabiliyor hem de batarya ömründen tasarruf ediyor.

Hemen her evin temizlik ihtiyacına yanıt verebilecek bir ürün olan Redkey F1, son derece yeni bir ürün olduğundan henüz fiyat etiketi açıklanmış değil. Yüksek emiş gücü, kablosuz yapısı ve katlanabilir tasarımı ile kolay ve etkili bir kullanım sunan Redkey F1 hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayarak ürünün resmi sayfasını (İngilizce) ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Redkey'in en yeni ürünlerinden haberdar olmak için Facebook ve Twitter sayfalarını da takip edebilirsiniz.

Redkey F10'un kolay kullanımını gösteren video