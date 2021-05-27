RedMagic 6R Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bir oyuncu telefonuna göre oldukça şık görünen, fiyatına göre oldukça güçlü özellikler sunan RedMagic 6R duyuruldu. Neredeyse orta segment akıllı telefon fiyatına sahip olan RedMagic 6R, buna rağmen amiral gemisi özellikler sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia'nın oyuncu telefonlarıyla bilinen alt markası RedMagic, bir oyuncu telefonuna göre oldukça sade tasarıma sahip olmasına rağmen özellikleriyle hemen hemen tüm mobil oyunları en yüksek ayarlarda çalıştırabilecek yeni oyuncu telefonu RedMagic 6R'yi duyurdu.

Günümüzde piyasaya sürülen çoğu akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımını benimseyen ve bu sayede oldukça yüksek ekran/gövde oranı sunan RedMagic 6R, 6,67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ayrıca 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144 Hz değişken yenileme hızlarına sahip olan bu ekran, standart kullanımda güç tasarrufu sağlarken oyunlar söz konusu olduğunda son derece akıcı bir deneyim sunabiliyor.

Piyasadaki en güçlü mobil işlemci olan Snapdragon 888'den güç alan RedMagic 6R, Bu gücü 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolama alanı ile destekliyor. Kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkan akıllı telefon, 4200 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla bir oyuncu telefonuna göre düşük kapasite sunuyor olsa da 30W hızlı şarj ile kısa sürede oyuna hazır hale gelebiliyor.

Oyuncu telefonlarında kamera, öne çıkan özelliklerden biri olmasa da RedMagic 6R, bu konuda da kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. 64 MP Sony IMX682 ana kameraya sahip olan RedMagic 6R, ayrıca 8 MP ultra geniş açı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüne de sahip.

RedMagic 6R özellikleri

İşlemci : CPU: Snapdragon 888 GPU: Adreno 660

: RAM : 6/8/12 GB

: 6/8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6,67 inç Çözünürlük: Full HD+, 2400 x 1080 piksel Yenileme Hızı: 30Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144 Hz Panel: AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP Makro Kamera: 5 MP Derinlik Sensörü: 2 MP

: Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : Kapasite: 4.200 mAh Hızlı Şarj: 30W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: Redmagic OS 4.0

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RedMagic 6R fiyatı