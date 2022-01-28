Son zamanlarda RedMagic 7 serisi oyun telefonları hakkında birçok sızıntı ve rapor gördük. Akıllı telefon gündeminde yer alan RedMagic 7 serisi hakkında bugün özellikler biraz daha detaylandı.

RedMagic 7 serisinin önümüzdeki ay, yani şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunulmak için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Piyasaya sürülmesinden önce, cihaz için birden fazla rapor ve sızıntılar ortaya çıktı. Bugün de erken saatlerde, şirket serinin tasarımını ortaya çıkardı ve bekleyenlerinin kafasında soru işaretlerini bir nebze de olsa sildi.

Sızıntı denildiğinde akla ilk gelen hesaplardan olan DigitalChatStation, serinin ekran altı kameraya sahip bir cihazdan oluşabileceğinin detayını verdi. Sızıntı, RedMagic 7 serisinin versiyonlarından birinin ekran altı kamerasına sahip olacağını ortaya koyuyor. Bununla birlikte, bu tür ön kamera kamera teknolojisine sahip ilk oyun akıllı telefonu olabilir.

RedMagic 7 serisi, ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak

Geçmişte Nubia'nın bu teknolojiye sahip Z30 akıllı telefonunu görmüştük. Ancak, RedMagic markası altında altında bir oyun telefonu değildi. Sızıntılar artık böyle bir teknolojiye sahip bir RedMagic telefonu ortaya çıkardığına göre, telefonun pazarda büyük bir rakip olması kuvvetle muhtemel.

Ayrıca, gelen bu sızıntı RedMagic 7 serisinin özelliklerini paylaşıyor. Oyun telefonu serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 mobil işlemci tarafından desteklenecek. Akıllı telefonda 18 GB RAM ve oyun oynarken donma problemini ortadan kaldırmak için 20.000 rpm aktif soğutma fanına sahip olacak.

RedMagic 7 serisi, 165Hz ekran yenileme hızına sahip bir OLED ekrana sahip olacak. Öne çıkan özelliklerinden diğeri ise süper hızlı 165W hızlı şarj teknolojisi olacak. Bunun dışında cihaz zaten birkaç sertifika sitesinde göründü ve birkaç kez sızdırıldı. RedMagic 7, FHD+ çözünürlüğe sahip 6.68 inç OLED panele ve 4.500 mAh bataryaya sahip olacak. Akıllı telefon 64 MP birincil kameraya sahip olacak ve kutudan Android 12 işletim sistemi ile çıkacak. Son olarak geçtiğimiz günlerde bir teaser, cihazın şu anda herhangi bir oyun telefonunda en yüksek olan 1101769 AnTuTu puanına sahip olduğunu ortaya koydu.