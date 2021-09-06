Nubia RedMagic 6S Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Nubia, amiral gemisi yeni akıllı telefonu RedMagic 6S Pro'yu duyurdu. Oyuncu odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkan RedMagic 6S Pro, transparan gövde seçeneğiyle dikkat çekiyor. Üst düzey özelliklere sahip telefonun fiyatı ise bir nebze yüksek.

Çinli teknoloji devi Nubia, oyuncular için geliştirdiği yeni amiral gemisi telefonu "RedMagic 6S Pro"yu resmen duyurdu. Üst düzeyin de üstünde özelliklere sahip olan cihaz, yüksek sayılacak bir fiyat etiketine sahip görünse de oyun tutkunları, telefonun teknik özelliklerinden fazlasıyla memnun kalacaklar gibi görünüyor. Peki Nubia'nın yeni amiral gemisi, oyunseverlere neler vadediyor?

RedMagic 6S Pro, 6,8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekranla geliyor. 165 Hz tazeleme oranı, 720 Hz çoklu dokunuş destekleyen dokunma hassasiyeti ve 7,4 ms gecikme süresi gibi özelliklere sahip olan bu ekran, üst kısmındaki incecik bir çerçevede ön kamerayı barındırıyor. Bu kamera 8 MP çözünürlük sunuyor. RedMagic 6S Pro'nun ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensörü ise kalp atış hızını ölçebiliyor.

Karşınızda Nubia RedMagic 6S Pro

Nubia'nın oyuncular için geliştirdiği yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 888+ işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 18 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama ile kombine edilebiliyor. Android 11 tabanlı Redmagic OS 4.5 isimli arayüzle çalışan telefon, 4.500 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. RedMagic 6S Pro'nun bu bataryası, 120 watt hızlı şarj desteği ile geliyor. Fan destekli özel bir soğutma sistemine sahip olan cihazın arka kısmında oyuncular tarafından kullanılabilen dokunmatik bir bölüm olduğunu ve bu bölümün oyunlarda buton olarak kullanılabildiğini belirtelim.

RedMagic 6S Pro'nun arka kısmı demişken, bu telefonun 3'lü kamera kurulumuna sahip olduğundan da bahsetmek gerek. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Yapay zeka ile de desteklenen kamera kurulumu, sahip olduğu donanımdan fazlasını sunabiliyor.

Nubia RedMagic 6S Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,8 inç büyüklüğünde FHD+, AMOLED, 165 Hz'ye kadar tazeleme oranı

6,8 inç büyüklüğünde FHD+, AMOLED, 165 Hz'ye kadar tazeleme oranı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888+

Qualcomm Snapdragon 888+ RAM: 8 GB, 12 GB, 16 GB, 18 GB (LPDDR5)

8 GB, 12 GB, 16 GB, 18 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1)

128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Redmagic OS 4.5

Android 11 tabanlı Redmagic OS 4.5 Batarya: 4.500 mAh (120 watt hızlı şarj)

4.500 mAh (120 watt hızlı şarj) Bağlantı: 5G NSA /SA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C

Nubia'nın RedMagic 6S Pro modeli, siyah ve beyaz olmak üzere iki temel renk seçeneği ile satışa sunulacak. Bu renk seçeneğini yeterli bulmayan tüketiciler, telefonun transparan kasaya sahip özel bir versiyonunu da satın alabilecekler. Bunların hiçbirinden memnun olmayan oyuncular ise RedMagic 6S Pro'nun yanında ekstra soğutucu ve özel bir kablosuz kulaklığa sahip olan kamuflajlı sınırlı sayıdaki versiyonu da tercih edebilecekler. Telefonun fiyatı ise şöyle olacak;