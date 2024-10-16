Xiaomi, yeni akıllı telefonları Redmi 14 ve POCO M7'nin özellikleri ve bölgesel satış planları hakkında detaylar paylaşıldı.

Xiaomi, geniş ürün yelpazesi ile teknoloji pazarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, alt segmentteki rekabeti artırma hedefiyle yeni akıllı telefonları Redmi 14 ve POCO M7’yi tanıtmak için hazırlık yapıyor.

Sızan bilgilere göre, bu modellerin IMEI veritabanında yer aldığı ortaya çıktı. Redmi 14 4G, “25028RN03L”, “25028RN03I”, “25028RN03Y” ve “25028RN03A” model numaralarıyla kaydedildi.

Hangi cihaz nerede satılacak?

Model numarasının sonundaki harfler, cihazın hangi bölgelerde satışa sunulacağını belirtiyor. Örneğin, “L” harfi Latin Amerika'yı, “I” harfi Hindistan'ı temsil ediyor. Ayrıca, “Y” harfi NFC özellikli versiyonu, “A” harfi ise NFC'siz versiyonu gösteriyor. Redmi 14’ün kod isimleri ise “watt” ve “volt” olarak belirlenmiş durumda.

POCO M7 4G ise “25028PC03G”, “25028PC03I” ve “25028PC03Y” model numaralarıyla kaydedildi. Bu modelin de aynı şekilde, sonundaki harfler hangi bölgelerde satışa sunulacağını belirtiyor.

Her iki modelin 2025'in ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor ve kullanıcılar bu yeni cihazların etkisini şimdiden merakla bekliyor.