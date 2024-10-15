Xiaomi, yakın zamanda tanıtılan Redmi Note 14 Pro'nun 4G versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. FCC sertifikası alan telefonun bazı özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

Xiaomi’nin daha uygun fiyatlı modelleriyle tanıdığımız alt markası Redmi, geçtiğimiz hafta Note 14 ailesini resmen tanıtılmıştı. 156 dolar gibi çok uygun başlangıç fiyatıyla gelen telefonlar, buna rağmen dikkat çeken özellikler sunuyordu. Telefonların, selefi gibi Türkiye’ye de gelmesi bekleniyordu.

Redmi Note 14 5G modelleri yeni tanıtılmışken son günlerde Pro modelin bir 4G versiyonunun da gelebileceği konuşuluyordu. Bu cihaz, şimdi de 24116RACCG model numarası altında ABD’nin iletişim kurumu FCC’de sertifikalandı. Geçtiğimiz günlerde de IMEI veri tabanında görülmüştü. Yeni sertifika, cihazın bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

Redmi Note 14 Pro 4G'de neler göreceğiz?

Gelen bilgilerde ilk olarak dikkatimizi çeken şey model numarasına “G” harfinin eklenmesi. Bu harf “Global” ifadesini temsil ediyor. Yani cihazın tek bir bölgeye özel olmayacağını, dünya çapında çıkış yapacağını anlıyoruz.

Sertifika, birçok önemli detayı da ortaya koymuş. Öyle ki telefon, 6,67 inçlik 1080x2400 çözünürlüğe sahip OLED bir ekranla gelecek. Cihazın 5G versiyonunun aksine 8/12 GB RAM ile sunulduğunu göreceğiz. 5G’de 12/16 GB vardı.

Bunun dışında bataryasında da minik farklılıklar olacak. Öyle ki 5G modelin 5.510 mAh’lik bataryasının aksine 4G versiyonda 5000 mAh göreceğiz. Kutudan Android 14 tabanlı HyperOS 1.0 ile çıkacağını belirtelim.

İşlemcisi konusunda burada bir ayrıntı yok. Ancak daha önce çıkan bilgilerde MediaTek’in işlemcisinin kullanılacağı belirtilmişti. Hangisi olacağı ise belli değildi. 5G versiyonda Dimensity 7300 Ultra var. Bu modelde aynı işlemciyi beklemiyoruz. Geçen seneki Note 13 4G’de Helio G99 görmüştük. Bu senekinde belki de Helio G100 yer alır. Daha fazla bilgi geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

Redmi Note 14 5G ailesinin özellikleri için: