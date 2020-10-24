Redmi Note 10 4G, 3C Sertifikası Aldı

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin önümüzdeki dönemlerde tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonu Note 10 4G, 3C sertifikası aldı. Akıllı telefonun, küresel pazarda POCO markası altında satılması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay 'M2010J19SC' model numaralı 4G destekli bir Xiaomi akıllı telefon, Çin'in MIIT veri tabanında ortaya çıkmıştı. Bu cihazın, yakında tanıtılacak yeni Redmi Note serisinin 4G versiyonu olabileceği düşünülüyordu. Şimdiyse Redmi Note 10 4G olduğu düşünülen bir akıllı telefon, 3C sertifikası aldı.

3C sertifikası, 'M2010J19SC' model numaralı bu akıllı telefonun, 'MDY-11-EM' model numarasına sahip bir şarj cihazıyla birlikte gönderileceğini ortaya koydu. Bu şarj cihazının, 22,5 W'a kadar hızlı şarjı desteklediği biliniyor.

Telefonların, önümüzdeki günlerde TENAA'da listelenmesi bekleniyor:

Yakında tanıtılacak Redmi Note serisinde ayrıca 'M2007J17C' ve 'M2007J22C' model numaralarına sahip iki farklı akıllı telefon daha bulunuyor. Her iki telefonun 3C listelemeleri, bu iki telefonun sırasıyla 33 W ve 22,5 W'lık şarj cihazlarıyla birlikte geleceğini ortaya koydu. Redmi Note serisine ait olduğu düşünülen üç cihazın da önümüzdeki günlerde tam teknik özellikleri ve görüntüleriyle TENAA'da listelenmesi bekleniyor.

'M2010J19SC' model numaralı telefona geri dönecek olursak bu cihazın uluslararası versiyonu, geçtiğimiz günlerde 'M2010J19CG' model numarasıyla Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC) tarafından onaylandı. Liste, cihazın Avrupa'da POCO markasıyla satışa sunulacağını da ortaya çıkardı. Bir başka deyişle Redmi Note 10 4G'yi küresel pazarlarda yeniden adlandırılmış POCO markalı bir telefon olarak görebiliriz.

Yukarıda bahsedilen telefonlar arasından 'M2007J17C'nin Xiaomi Mi 10T Lite 5G'nin farklı bir versiyonu olacağına inanılıyor. Bu noktada diğer tüm özellikleri Mi 10T Lite 5G ile aynı olacak cihazda 64 megapiksellik bir lens yerine 108 megapiksellik bir lens görebiliriz.