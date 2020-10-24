Samsung Galaxy S21 Ailesinin Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung'un bu yılın başlarında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21 ailesinin renk seçenekleri ve nerede üretileceği ortaya çıktı. Üretimleri Brezilya, Endonezya, Kore ve Vietnam'da gerçekleştirilecek olan cihazlar, birçok farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S ailesinin son üyesi Galaxy S20'leri bu yılın başında tanıtmıştı. Yüksek fiyat etiketleri nedeniyle Galaxy S20 serisiyle beklenen satış rakamlarına ulaşamayan Koreli firma, yeni nesil amiral gemileri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hatta bir habere göre şirket, yeni telefonları bu yılın ocak ayında piyasaya sürerek piyasaya hızlı bir giriş yapabilir.

Galaxy S21 serisinin tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlara dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Galaxy S21 ve S21 Ultra'nın render görüntüleri, bugün ise serinin ortanca üyesi Galaxy S21+'a ait render görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdiyse akıllı telefonların renk seçenekleri ve hangi ülkelerde üretileceği belli oldu.

Samsung Galaxy S21 serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı:

Display Search kurucusu ve analisti Ross Young tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S21 ailesi oldukça renkli görünecek. Ünlü analist, cihazların aşağıdaki renk seçenekleriyle birlikte satışa sunulacağını iddia ediyor.

Galaxy S21

Gri

Pembe

Menekşe

Beyaz

Galaxy S21+

Siyah

Gümüş

Galaxy S21 Ultra

Siyah

Gümüş

Menekşe

Bu noktada yukarıda belirtilen renklerin Galaxy S21 serisi için nihai liste olmadığını belirtelim zira Samsung, tanıtımdan aylar sonra yeni renkler sunma alışkanlığına sahip.

Samsung Galaxy S21 serisi hangi ülkelerde üretilecek?

Analist Ross Young, aynı Tweette Galaxy S21 serisine ait akıllı telefonların Brezilya, Endonezya, Kore ve Vietnam'da üretileceğinden de bahsetti. Sektöre yakın kaynaklardan edinilen bir başka iddiada ise Samsung'un bu yılın aralık ayında seri üretime başlayacağı, telefonların tanıtımını ise ocak ayında gerçekleştireceği öne sürülmüştü.