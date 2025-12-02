Türkiye'ye de Gelecek Redmi Note 15 Serisinin Tüm Özellikleri, Tasarımları ve Fiyatları Sızdırıldı

Redmi'nin Türkiye'de de göreceğimiz Note 15 serisi modellerinin özellikleri, tasarımı ve fiyatları ortaya çıktı. Yakında gelmesi beklenen telefonlar, dikkatleri üzerine taklayacak.

Xiaomi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Redmi’nin en çok satan telefon serilerinden biri şüphesiz Note serisidir. Öyle ki bu cihazlar, ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Şirket, Note 15 serisini Ağustos ayında Çin’de tanıtmıştı. Telefonların Türkiye’de de göreceğimiz global versiyonları da merakla bekleniyordu.

Şirketin yakında Redmi Note 15 serisinin global lansmanını yapması bekleniyor. Tam tarih belli değil ancak birkaç ay içinde olabilir. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Note 15, Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ modellerinin global versiyonlarının tüm detayları sızdırıldı.

Redmi Note 15 serisi nasıl özelliklerle gelecek?

İlk olarak serinin en alt modeli olan standart Note 15’e bakalım. Bu model, 6,83 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla sunulacak. Cihazda **Snapdragon 6 Gen 3 **işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş kamera, 20 MP selfie kamerası ve 45W destekli 5520 mAh batarya göreceğiz. Fiyatının 299 euro olacağı söyleniyor.

Pro modelde** 6,83 inçlik, 1280x2772 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED **ekran var. 8 GB RAM ve 256/512 GB depolamayla gelecek cihaz, Dimensity 7400’den güç alacak. 20 MP ön kamera, 200+8+2 MP arka kamera, 6580 mAh batarya da diğer özellikleri arasında. Fiyatı ise 399 euro olacak.

Pro+ modele geldiğimizde ise 6,83 inçlik, 1280x2772 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip aynı OLED ekranı görüyoruz. Bu cihaz Snapdragon 7s Gen 4’ten güç alıyor ve 8 GB RAM sunuyor. 256/512 GB depolama, 100W destekli 6500 mAh batarya, 200+8+2 MP kamera kurulumu, 32 MP ön kamera gibi özellikleri var. Cihazın fiyatı 499 euro olacak. Mavi, kahverengi ve siyah renkleriyle sunulacak.