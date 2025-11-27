Tümü Webekno
Amiral Gemisi Katili Telefon POCO F8 Ultra Duyuruldu: İşte Fiyatı!

POCO, yeni akıllı telefonu F8 Ultra'yı duyurdu. Efsane özelliklere sahip olan telefon, nispeten uygun fiyatı ile çok satmayı başaracak gibi görünüyor. İşte POCO F8 Ultra hakkında bilmeniz gereken her şey...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak çalışmalarını sürdüren POCO, düzenlediği bir etkinlikte "amiral gemisi katili" yeni telefonunu duyurdu. F8 Ultra olarak isimlendirilen telefon, sahip olduğu özelliklere kıyasla uygun sayılabilecek fiyatı ile tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Peki POCO F8 Ultra neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

POCO'nun yeni akıllı telefonunda 6.9 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan 120 Hz'lik ekran bulunuyor. Bu ekran, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin yanı sıra 3.500 nit tepe parlaklık değeri vadediyor. Telefonun selfie kamerası ise 32 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda POCO F8 Ultra

POCO F8 Ultra, geçtiğimiz gün duyurulan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilen telefon, Android 16 tabanlı HyperOS 3 arayüzü ile çalışıyor. Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 gibi özellikler de bu telefonda mevcut.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dörtlü gibi görünen ancak esasında üçlü olan kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP çözünürlük sunan Light Fusion 950 ana kamera bizleri bekliyor. 5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş kamera da mevcut.

POCO F8 Ultra teknik özellikleri:

Özellik
Ekran 6.9 inç, 1.5K (2608x1200 piksel), 120 Hz, 3.500 nit, OLED
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12-16 GB (LPDDR5X)
Depolama 256-512 GB (UFS 4.1)
Ön Kamera 32 MP
Arka Kamera 50 MP (f/1.67) + 50 MP (f/3.0) + 50 MP (f/2.4)
Batarya 6.500 mAh (100W kablolu, 50W kablosuz)
İşletim Sistemi HyperOS 3 (Android 16)

POCO F8 Ultra fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 730 dolar
16 GB + 512 GB 799 dolar
Akıllı Telefon Xiaomi

