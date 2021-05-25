Redmi Note 8 2021 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Xiaomi, fazlasıyla popüler olan Redmi Note 8 modelinin güncellenmiş versiyonu Redmi Note 8 2021'i duyurdu. Orijinal modele büyük ölçüde sadık kalan Redmi Note 8 2021, henüz fiyatı açıklanmamış olsa da yılın en iddialı fiyat/performans modellerinden biri olma potansiyeline sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz hafta yapmış olduğu bir paylaşımla Redmi Note 8 serisinin dünya çapında 25 milyondan fazla sattığını açıklamış ve güncellenmiş bir "Redmi Note 8 2021" modeli piyasaya süreceğini onaylamıştı. Şirket, vermiş olduğu sözü tuttu ve Redmi Note 8 2021, bugün itibarıyla Xiaomi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Yeni Redmi Note 8 2021, orijinal modelde olduğu gibi damla çentikli bir tasarıma, Redmi logosunun sığabileceği kadar kalın bir alt çerçeveye, sol arka kısma alt alta sıralanmış bir dörtlü kamera kurulumuna sahip. Orijinal modelin popülaritesini düşünecek olursak bu tasarımda damla çentik hariç eleştirebileceğimiz bir nokta olmadığını söyleyebiliriz.

Corning Gorilla Glass 5 korumaya sahip 6,3 inç büyüklüğünde Full HD+, LCD bir ekran ile karşımıza çıkan Redmi Note 8 2021, MediaTek'in 12nm Helio G85 işlemcisinden güç alırken; 4 GB RAM, 64 ve 128 GB da dahili depolama alanı sunuyor. 4.000 mAh'lik orta boy bir bataryaya sahip olan akıllı telefon, 18W güç çıkışı ile şarj olabiliyor.

Eski tip, alt alta sıralanmış dörtlü kamera kurulumunda Samsung'un GM1 sensörünü kullanan 48 MP ana kameraya yer veren Redmi Note 8 2021; 8 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile de ana kamerayı destekliyor. Ayrıca ekranın üstündeki damla çentikte de 13 MP selfie kamerası yer alıyor.

Redmi Note 8 2021 özellikleri

İşlemci : CPU: MediaTek Helio G85 GPU: Mali-G52

: RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64/128 GB

: 64/128 GB Ekran : Boyut: 6,3 inç Çözünürlük: Full HD+ Panel: LCD

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48 MP, f/1,19 Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP, f/2,2 Derinlik Sensörü: 2 MP, f/2,4 Makro Kamera: 2 MP

: Ön Kamera : 13 MP, f/2,0

: 13 MP, f/2,0 Batarya : Kapasite: 4.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12.5

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Neptün Mavisi, Ay Işığı Beyazı ve Uzay Siyahı renk seçenekleriyle Xiaomi'nin global web sitesinde listelenmiş durumda olan Redmi Note 8 2021 için henüz bir fiyat etiketi ise açıklanmış değil. Ancak cihazın sahip olduğu özellikleri ve Redmi markasının fiyatlandırma politikasını düşündüğümüzde oldukça uygun fiyatlı bir model ile karşılaşmamızın olası olduğunu söyleyebiliriz.