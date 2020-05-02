Redmi Note 9S Türkiye'de Satışta: İşte Fiyatı

Geçtiğimiz ay orta segmentin iddialı akıllı cihazı olarak tanıtımı yapılan Redmi Note 9S’in Türkiye fiyatının belli olduğu ortaya çıktı. Çin merkezli firmanın akıllı cihazı için belirlenen satış fiyatı 2 bin 499 tl olarak açıklandı.

Xiaomi’nin alt firması olarak tanınan Redmi'nin yeni telefonu Note 9S, geçtiğimiz ay firma tarafından resmi olarak tanıtıldı. Teknik özellik ve tasarım özellikleri açısından olumlu yorumlar almayı başaran yeni cihazın en çok merak edilen kısmı fiyatıydı. Cihaz, Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonun fiyatı ise 2.638,09 TL olarak listelendi.

Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisinden güç alarak gelen cihaz 6.67 inç IPS LCD ekranla beraber satışa sunuldu. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip telefonun hafızası microSD kart desteğiyle artırılabilecek. Arka kısmında 48 MP f/1.8 ana, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü kamera bulunan telefonun ön yüzünde de 16 MP’lik bir kamera yer alıyor. Uzun süredir beklenen akıllı cihazda bir de 3.5 mm kulaklık yuvası bulunuyor. Bunların yanında akıllı telefonun Türkiye’de satışa sunulacak renk seçeneklerinin siyah ve mavi olmasının beklendiğini de ekleyelim.

Redmi Note 9S'in özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, 395 ppi, FHD+ (2400 x 1080) LCD ekran

6.67 inç, 395 ppi, FHD+ (2400 x 1080) LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 6 GB 6 GB LPDDR4X

6 GB 6 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 + 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP f/2.4 makro, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü

48 MP f/1.79 Samsung ISOCELL GM2 + 8 MP ultra geniş açılı, 5 MP f/2.4 makro, 2 MP f/2.4 derinlik sensörü Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5020 mAh

5020 mAh Bağlantı: WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, NavIC, çift SIM

WiFi 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, NavIC, çift SIM İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Renkler: Interstellar Black, Aurora Blue ve Glacier White

Interstellar Black, Aurora Blue ve Glacier White Boyutlar: 165,7 x 76,6 x 8,8 mm

165,7 x 76,6 x 8,8 mm Ağırlık: 209 gram

Özellikleriyle beğeni kazanan akıllı cihazın fiyatı ortaya çıksa da şirket henüz satışa sunulma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Önümüzdeki günlerde duyurulacağı düşünen yeni haberleri takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.