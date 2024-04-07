Redmi Pad Pro'nun tanıtım tarihini ve tasarımını gösteren bir poster ortaya çıktı.

Piyasaya fiyat / performans oranı yüksek olan telefonlar, tabletler, akıllı saatler ve aksesuarlar sunan Redmi, bunu yaparken fiyatları ulaşılabilir kılmaya gayret gösteren şirketlerden. Özellikle ülkemizde fiyatının ötesinde performans sunan cihazlar almak isteyenlerin sık sık Redmi’nin kapısını çaldığını görüyoruz.

Şirket, güncel olarak Turbo 3 isimli akıllı telefonu ve Redmi Pad Pro isimli tabletiyle gündemde. Özellikle de firmanın sadık kitlesi tarafından beklenen bu modellerin çıkış tarihi resmî olarak duyuruldu. Üstelik duyuru posteri sayesinde Redmi Pad Pro’nun tasarımına da daha yakından bakabiliyoruz.

Güncel olarak sadece Redmi Pad ve Redmi Pad SE var.

İsminden yola çıkarak düşününce de Redmi Pad Pro’nun daha üst segmentte yer alacağını söyleyebiliriz. Posterden gördüğümüz kadarıyla cihazın iki adet kamerası var. Sade ve ne çok keskin ne de çok yumuşak hatlara sahip bir kasayla gelen tablet, her taraftan eşit ölçüde çerçeveye sahip. Yani tek tarafta çentik yok. Kalem ve klavyeli kılıf aksesuarları olan Redmi Pad Pro’da hem USB type-c hem de 3.5mm jak girişi olacak.

Posterde HyperOS ile geleceği belirtilen tabletin renk seçenekleri ise beyaz, siyah ve menekşe gibi görünüyor. Çin’de tanıtılacak olan cihazın, diğer ülkelerde POCO markası altında satılma ihtimali de var. Redmi Pad Pro, Redmi Turbo 3 ve diğer cihazlarla birlikte 10 Nisan’da tanıtılacak. Cihazdan beklentilerinizi ve fiyat tahminlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

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