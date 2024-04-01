Xiaomi'nin alt markası Redmi, performansa odaklanan yeni bir akıllı telefon serisi duyurdu. "Turbo" olarak isimlendirilen serinin ilk telefonu, "Redmi Turbo 3" olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, dikkat çeken bir karara imza attı. Şirket, "Turbo" olarak isimlendireceği bir akıllı telefon serisi duyurdu. Bu akıllı telefonlar, Redmi K Serisi ile Redmi Note serisinin arasına konumlanacak.

Redmi'nin yeni akıllı telefon serisi, tamamen performansa odaklanacak. Redmi patronu Thomas Wang tarafından yapılan açıklamaya göre Redmi Turbo serisi, orta segmentte yeni bir soluk kazandıracak.

Turbo serisindeki ilk model "Redmi Turbo 3" olacak

Redmi'den yapılan açıklamalara göre Redmi'nin yeni serisindeki ilk akıllı telefon, "Turbo 3" olarak isimlendirilecek. Bu akıllı telefon, Snapdragon 8 serisi işlemciyle donatılacak. Redmi, bu güçlü işlemci ile orta segmentte önemli bir işe imza atmış olacak.

Ancak ne yazık ki Redmi Turbo 3'ün tüm özelliklerini ve tasarımını bilmiyoruz. Şirket, şu an için bununla ilgili yeni bir açıklama yapmadı. Ancak Thomas Wang, nisan ayı içinde bir etkinlik düzenleyeceklerini ve Redmi Turbo 3'ü resmî olarak duyuracaklarını söyledi. Lansman, telefonun tasarımını ve tüm özelliklerini gözler önüne serecek.