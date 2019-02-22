Reeder, İlk Kez Türkiye'de Akıllı Telefon Üretiyor

Yerli cep telefonu ve tablet bilgisayar üreticisi Reeder, P 13 Life adlı ilk akıllı telefonunun üretimine başladı. Telefonun piyasaya sürülmesi için ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan onay bekleniyor.

Yerli teknoloji firmaları arasında yer alan ve Samsun’da kurduğu, 180 kişinin istihdam edildiği fabrikasında F1 tuşlu telefonları üreten Reeder, şimdi de akıllı cep telefonu üretimine başladı.

Firmanın yeni ürününün adı P 13 Life olacak. Reeder Samsun Operasyon Merkezi Genel Müdürü Yunus Hakan Binoz, akıllı telefon serisinin üretiminin başladığını açıkladı. Telefonun teknik özelliklerinden pek bahsetmeyen Binoz, Android 8.1 işletim sistemine sahip olan telefonun yüksek hıza sahip olacağını belirtti. Binoz, "Bu bize büyük hız ve güvenilirlik kazandırıyor. Çünkü bu, en yeni sürüm." dedi. Telefon başlangıç aşamsında günde 250, yılda 70 bin adet üretilecek.

Binoz ayrıca "Bu model, burada ürettiğimiz ilk akıllı telefonumuz. Türkiye'de üretilen ve yerli malı olan ürünün fiyatı da uygun olacak. Ciddi bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikleri de çok iyi. Geçen yıl mayıs ayında açıldı burası. Bir yılı doldurmamış bir süre içinde böyle bir hızla piyasaya girmek, benim için büyük önem arz ediyor. Telefon, BTK onayının ardından piyasaya çıkacak. Bu da yaklaşık bir aylık bir süre. Bir ay içinde bu ürünü piyasaya süreceğiz. " dedi.

Telefonun yüzde 60 yerli olduğu açıklandı. Firma bu telefonu iç pazarın yanında Romanya, Afrika ve Dubai’de de satışa çıkaracak.

Cihazın ön kamerası 5 Mp, arka kamerası ise 8 MP olacak. 5,7 inç ekran, 1 GB RAM, 16 GB dahili hafızaya sahip olacak olan telefon 2500 mAh bataryayla birlikte gelecek. Reeder P 13 Life, bu özellikleri baz alacak olursak başlangıç seviye bir telefon olacak gibi duruyor.