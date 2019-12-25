Reeder P13 Blue Satışa Çıktı - Fiyatı ve Özellikleri

Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olan Reeder, yüz tanıma teknolojisine sahip yeni akıllı telefon modeli P13 Blue’yu satışa sundu. Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek pek çok özelliğe ev sahipliği yapıyor.

E-kitap okuyucu, tablet ve akıllı telefonlardan oluşan bir ürün yelpazesine sahip olan Reeder, Samsun’daki fabrikasında ürettiği yeni akıllı telefonu P13 Blue’yu kullanıcıların beğenisine sundu. Reeder Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral yaptığı açıklamada, telefonun tam anlamıyla bir fiyat/performans ürünü olduğunu ifade etti.

Odak noktalarının genç tüketiciler olduğunu dile getiren Saral, “Çocukları ve gençleri çok önemsiyoruz. Reeder olarak onlara hem iletişimsel hem de yanlarında taşıdıklarında onları destekleyen ve güçlü hissettiren bir marka olarak konumlanabilmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.

Reeder P13 Blue kullanıcılara neler sunuyor?

Reeder’ın F1 ve P13 Lite modellerinin ardından üçüncü yerli akıllı telefonu olan P13 Blue, 6.1 inç IPS ekranında 1280 x 600 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 85 ekran/kasa oranına sahip olan cihaz, damla çentiğinde 5 megapiksel kameraya ev sahipliği yapıyor.

P13 Blue’nun arkasında 13MP + 8MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor. Güvenlik tarafında yüz tanıma teknolojisi ve parmak izi okuyucu kullanan akıllı telefon, 4.080 mAh değerinde bir bataryadan besleniyor.

Reeder P13 Blue fiyatı

Reeder, P13 Blue’nun tam şarj edildikten sonra iki gün boyunca kullanılabileceğini söylüyor. 2,0 GHz Quad Core işlemciye sahip olan akıllı telefon, 3GB RAM ve microSD kart ile 128GB’a kadar artırılabilen 16GB dahili depolama alanı ile geliyor. Kutusundan Android 9.0 (Pie) işletim sistemi ile çıkan Reeder P13 Blue, markanın kendi internet sitesinde 1,300 TL, Turkcell mağazalarında ise 799 TL’ye satılıyor.

Reeder P13 Blue özellikleri: