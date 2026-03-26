Samsung'dan Katlanabilir iPhone'a Yeni Rakip 'Galaxy Z Fold8 Wide' Geliyor

Samsung, mevcut Fold8 modelinin yanı sıra katlanabilir iPhone'a rakip olacak yeni modeli Galaxy Z Fold8 Wide üzerinde çalışıyor. Peki bu yeni model neler sunacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz günlerde üçe katlanabilen modelinin üretimini durduran Samsung, iddialara göre bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold8’e ek olarak daha geniş tasarıma sahip Galaxy Z Fold8 Wide adlı ikinci bir model üzerinde daha çalışıyor.

Yeni modelin, Samsung’un mevcut uzun ve dar katlanabilir tasarımından farklı olarak daha geniş bir form sunacağı belirtiliyor. Bu yeni telefon, özellikle yakında piyasaya çıkması beklenen katlanabilir iPhone’a karşı güçlü bir rakip olma niyetiyle hayata geçirilecek.

2
3

Galaxy Z Fold8 Wide nasıl olacak?

2

Galaxy Z Fold 8 Wide’ın 5.4 inç dış ekran ve 7.6 inç iç ekran ile gelmesi bekleniyor. Boyutlar standart modele göre biraz daha küçük olsa da daha geniş en-boy oranı sayesinde farklı bir kullanım deneyimi sunacak.

Cihazın açıldığında oldukça ince (4.9 mm), kapalıyken ise yaklaşık 9.8 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Kamera çıkıntısıyla birlikte ise kalınlık 14.6 mm’ye kadar ulaşacak.

3

Teknik açıdan ise cihazın, standart Galaxy Z Fold8 ile büyük ölçüde aynı özellikleri taşıması bekleniyor.

  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci
  • 5.000 mAh batarya
  • 45W hızlı şarj desteği
Peki sizin Galaxy Z Fold8 Wide'dan beklentileriniz neler? Samsung'un üçe katlanabilen TriFold modelinin aksine bu model başarılı olabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

