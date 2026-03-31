Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 yıl önce piyasaya sürdüğü Xiaomi 12 serisi telefonları için son HyperOS güncellemesini resmen yayımladı.

Tüm akıllı telefon markalarında olduğu gibi Xiaomi de telefonlarının belli bir ömrü var. Öyle ki cihazlar genellikle 4-6 yıl civarlarında güncelleme desteğiyle geliyorlar. Şimdi ise bir zamanların en iyi Xiaomi telefonlarından biri olan bir model ile ilgili bu tarz bir gelişme yaşandı.

Xiaomi’nin 2021 yılında Çin’de, 2022’de ise dünya genelinde piyasaya sürdüğü Xiaomi 12 modeli resmen güncelleme ömrünü tamamladı. Öyle ki Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modelleri son güncellemelerini aldı.

Xiaomi 12 serisi için son HyperOS güncellemesi yayımlandı

Xiaomi 12 serisi, Mart 2026 itibarıyla son HyperOS güncellemelerini aldı. Türkiye de dahil birçok ülkede bu cihazlara HyperOS 3 işletim sistemi sürümünün son güncellemesi resmen geldi. Cihazlar aslında Ocak 2026’da ömürlerini tamamlamıştı ancak şirket son güncellemelerini bu ay yayımladı.

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modellerine gelen son güncelleme, HyperOS 3’te yaşanan uygulama çökmeleri ve hafıza yönetimi sorunlarını ortadan kaldırıyor. Böylece cihazların sorunsuz çalışması sağlanıyor. Telefonlar çalışmaya devam edecekler ancak artık yeni güncelleme almayacaklar. Bu yüzden eğer Xiaomi 12 serisine sahipseniz yeni bir modele geçmek daha mantıklı olacaktır.