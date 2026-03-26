İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Lüks telefonlarıyla bilinen Caviar, Apple’ın 50. yılına özel iPhone 17 Pro koleksiyonunu duyurdu. Altın kaplama, Steve Jobs teması ve sınırlı üretimle dikkat çeken modellerin fiyatı ise resmen dudak uçuklatıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Akıllı telefon dünyasında “bu kadarına da gerek var mı?” dedirten işlere imza atan Caviar, yine sahnede. Bu kez Apple’ın 50. yılı için hazırlanan özel iPhone 17 Pro koleksiyonu, hem tasarımı hem de fiyatıyla gündeme oturdu.

Caviar bu koleksiyonda sadece pahalı malzemeler kullanmakla kalmamış, işin içine Apple tarihini de katmış. Özellikle bazı modellerde yer alan Steve Jobs teması, koleksiyonu daha da ilginç hâle getiriyor.

Şirket, Apple’ın geçmişine gönderme yapan tasarım detaylarıyla bu telefonları adeta birer “anı objesine” dönüştürmüş. Yani bu cihazlar sadece teknoloji değil, aynı zamanda hikâye de satıyor.

Öyle ki bazı modellerde, Steve Jobs’un NeXT bilgisayarını tanıttığı etkinlikte giydiği boğazlı kazaktan alınmış gerçek bir parça bulunuyor. Evet, yanlış okumadınız. Bu parça sertifikalı ve doğrudan cihazın üzerindeki Apple logosuna entegre edilmiş durumda. Yani elinizde tuttuğunuz şey artık sadece bir iPhone değil; içinde Apple efsanesinin en ikonik figüründen fiziksel bir iz taşıyan, adeta müzelik bir koleksiyon ürünü.

Caviar bu hamleyle olayı tamamen farklı bir noktaya çekmiş durumda. Çünkü artık mesele “lüks telefon” değil; doğrudan teknoloji tarihine sahip olmak. iPhone’un ilk çıktığı dönemin ruhunu yeniden yorumlayan bu model, modern bir cihazdan çok, Apple’ın doğuşuna yazılmış pahalı bir saygı duruşu gibi duruyor.

Gelelim işin en “lüks” kısmına. Bu koleksiyonlardaki iPhone 17 Pro modellerinde altın kaplama, titanyum ve karbon gibi materyaller kullanılıyor. Yani cihazı elinize aldığınızda resmen bir mücevher tutuyormuşsunuz hissi veriyor.

Bu özel cihazların fiyatı 6.300 dolardan başlıyor ve 10.800 dolar yani yaklaşık 480 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Ancak en başında da belirttiğimiz gibi bu modeller, günlük olarak kullanalım diye üretilmiyor. O yüzden fiyatına çok da takılmamak lazım.

