5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

5G hız testi yapan kullanıcılar, saniyeler içinde ciddi miktarda internet tüketimiyle karşılaşabiliyor. Peki bu testler neden bu kadar veri harcıyor ve tek bir testte ne kadar internet gidiyor?

5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte internet hızlarımız ciddi şekilde artıyor. Hal böyle olunca çoğumuz “Acaba gerçekten ne kadar hızlı?” diye merak edip Speedtest gibi uygulamalara koşuyoruz.

Ancak burada çoğu kişinin fark etmediği önemli bir detay var: Bu testler, sadece birkaç saniyede internet paketinizden yüzlerce MB hatta gigabayt seviyesinde veri götürebiliyor.

5G hız testleri neden bu kadar internet yiyor?

Aslında mantık oldukça basit. Hız testi uygulamaları, bağlantınızın gerçek kapasitesini ölçmek için internet hızınızı sonuna kadar zorlar. Zorlamaktan kasıt da telefonunuza var gücüyle veri indirerek maksimum hızı görmek.

İnternetiniz ne kadar hızlıysa, test sırasında kullanılan veri miktarı da o kadar artar. Özellikle 5G gibi yüksek hızlarda bu durum çarpan etkisi yaratır ve veri tüketimi bir anda fırlar. Sonuçta saniyede 1 MB veri indirebiliyorsanız, 30 saniyelik bir testte 30 MB veri kullanırsınız. Saniyede 50 MB veri indirebiliyorsanız -ki bu 400 Mbps hız demek- aynı testte bu kez **1,5 GB veri **kullanırsınız.

Tek bir hız testinde ne kadar veri gider?

Gelelim en kritik soruya. Ortalama 15-20 saniyelik bir hız testinde tüketim, hızınıza göre ciddi şekilde değişiyor. Örneğin 100 Mbps civarında bir bağlantıda yaklaşık 150-200 MB veri harcanıyor.

Ancak iş 5G’ye geldiğinde tablo değişiyor. 500 Mbps hızlarda 600-800 MB tüketim görmek mümkünken, **1 Gbps **seviyesinde tek bir testin 1 GB hatta 1.5 GB veri harcaması gayet normal.

En popüler hız testi olan SpeedTest'in 5G hız testleriyle ilgili açıklaması şu şekilde:

Diğer test sağlayıcıları genellikle Speedtest'ten çok daha düşük hızlar gösterir. Bunun sebebi, bu testlerin ya tüketicinin bilgisi dışında diğer uygulamaların arka planında çalışması ya da bir CDN veya sunucudan sadece çok küçük bir dosya indirmesidir. Bu kısa süreli testler, bir bağlantının tam kapasitesini değerlendirecek kadar ölçeklenemez veya yükleme (upload) hızını doğru bir şekilde belirleyemez; ayrıca sonuçlar, bir 5G veya fiber bağlantısı üzerinden büyük miktarda veri kullanılırken bağlantının gerçekte nasıl bir performans sergileyeceğini göstermez.

Aynı şekilde, bir CDN’e çok küçük bir dosya gönderirken 5G şebeke bağlantısını doğru bir şekilde tespit etmek ve ölçmek imkansızdır. 5G taşıyıcı birleştirmenin (carrier aggregation) devreye girmesi için şebeke üzerinde önemli miktarda talep oluşturulması gerektiğinden, kısa süreli testler şebekenin kullanıcı cihazına (UE) maksimum sayıda bileşen taşıyıcı atamasını ve 5G bağlantısını tetiklemesini sağlamakta yetersiz kalır. Tüketicilerin bir 5G bağlantısını test ederken güvenilir bir sonuç görebilmeleri için Ookla, Speedtest uygulamasında doğru 5G tespiti sağlamak amacıyla dünya genelindeki cihaz üreticileriyle doğrudan ortaklık kurmuştur.

Modern ağ hızlarının 5G ve fiber geniş bant gibi bağlantı türlerinde hızla artmasıyla birlikte, bir ağın tam kapasitesini ölçebilme yeteneği kritik bir hale gelmiştir. Speedtest, istemci tarafındaki bağlantıları 10 Gbps'ye kadar doygunluğa ulaştırmak ve doğru bir şekilde ölçmek için, birden fazla sunucuya giden bağlantı sayısını dinamik olarak ölçeklendiren bir istemci-sunucu test motoru kullanır. Bu, Ookla'nın gerçek dünya performansının tam kapsamını ölçmesine ve TCP yavaş başlangıç (ağın iletebileceğinden daha fazla veri gönderilmesini engelleyen bir iletim kontrol protokolü) gibi ağ darboğazlarının etkilerini aşmasına olanak tanır.

5G kullanırken her canınız istediğinde hız testi yapmayın...

Özetle Ookla diyor ki hız testi yaptığınızda doğru bir sonuç gösterebilmem büyük dosyalar indirmem ve uzun süre indirmeye devam etmem gerekiyor. Dolayısıyla özellikle 5G kullanırken her kafanıza estiğinde hız testi yaparsanız** internet paketinizin göz açıp kapayana kadar bittiğini görebilirsiniz**.