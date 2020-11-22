Bütün yayın hizmetlerini tek bir yerde toplayan platform Reelgood, Tinder tarzı film eşleştirme özelliği 'Swipe With Friends'i kullanıma sundu. İnsanlar yerine filmleri eşleştirdiğiniz bu özellikle favori filmlerinizi seçebilir, arkadaşlarla izleyebilirsiniz.

Netflix, Prime Video, Apple TV+ ve Disney+ da dahil olmak üzere birçok ücretsiz ve ücretli yayın hizmetini bir araya getiren, ABD ve Birleşik Krallık'ta kullanılan Reelgood, 'Swipe With Friends' (Arkadaşlarla Kaydır) adı verilen yeni özelliğini kullanıma sundu.

Çöpçatanlık uygulamaları gibi çalışan bu yeni özellikte insanları eşleştirmek yerine filmleri ve TV şovlarını eşleştiriyorsunuz. Arkadaşlarıyla film izlemek için bir araya gelen ancak ne izleyeceğine bir türlü karar veremeyen grupları hedefleyen yeni özellik, kullanıcıları saatlerce film arama derdinden kurtarıyor.

Reelgood nedir?

Belirli bir film veya dizi arıyorsanız abone olduğunuz tüm hizmetlerde bu yapımı aramak oldukça zahmetli olabiliyor. Favori film ve dizilerinizi tek bir yerden takip edebileceğiniz Reelgood da tam bu noktada devreye giriyor.

İzleyiciler için tüm yayın kaynaklarını tek bir yerde toplayan platform, her bir kanala teker teker bakmak zorunda kalmadan hangi film ya da diziyi izlemek istiyorsanız doğrudan erişmenize imkân sağlıyor.

Reelgood'un yeni özelliği 'Swipe With Friends' nedir?

Reelgood Swipe With Friends'i kısaca film ve dizileri sağa/sola kaydırarak gruplara ayırdığınız ve arkadaşlarınızla eşleştiğiniz bir özellik olarak tanımlayabiliriz. Reelgood.com/Swipe adresinden ulaşabileceğiniz bu özelliği kullanmak için oturum açmaya ya da herhangi bir uygulamayı indirmenize gerek yok.

Açılan sayfada sahip olduğunuz yayın hizmetlerini seçtikten sonra karşınıza çıkan öneriler arasından seçim yapabilir, daha sonra URL'yi arkadaşlarınızla paylaşarak eşleşmeye başlayabilirsiniz. İzleyeceğiniz şeyleri sağa, izlemeyeceğiniz şeyleri sola kaydırın; bir eşleşme olduğunda Reelgood sizi bilgilendirecektir.