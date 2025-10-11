Çok Kısa Sürede Reels Video Oluşturmanızı Sağlayan Yapay Zekâ Araçları

Yapay zekâ araçlarını kullanarak kısa sürede Instagram Reels videoları oluşturabilirsiniz. İşte Reels oluşturmanızı sağlayan yapay zekâ uygulamaları.

Yapay zekâ teknolojileri o kadar gelişti ki artık video çekmenize bile gerek kalmadı. Direkt yapay zekâ araçlarını kullanarak istediğiniz tarzda video dakikalar içinde oluşturabiliyorsunuz. Bu da içerik üreticisi olmak isteyenler için harika bir durum. Instagram Reels video oluşturmak için de yapay zekâyı kullanabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Reels videolar oluşturmak için kullanabileceğiniz yapay zekâ uygulamalarını sizler için derledik. Bu araçları kullanarak hızlıca Reels formatına uygun istediğiniz tarzda kısa videolar oluşturabilir ve onları paylaşabilirsiniz.

Google Veo 3

Google'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Veo 3 modeli, vide oluşturma konusunda şu anda piyasadaki en iyi araçlar arasında. Hızlıca dakikalar içerisinde istediğiniz videoyu üretebiliyorsunuz. Üstelik ses desteği de var. İsterseniz diyalog veya başka seslerin de videoda yer almasını sağlayabilirsiniz. Kullanmak da oldukça basit. Metin komutları yoluyla ne istediğinizi anlatmanız yeterli. Yakın zamanda Veo 3'e dikey video desteği geldiğini belirtelim. Bu da Reels'e uygun videolar üretmenizi sağlıyor. Google Veo 3'e buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sora

OpenAI tarafından geliştirilen Sora da yapay zekâ ile kısa videolar üretmek için harika bir model. Ses destekli Sora 2 yakın zamanda çıkmıştı ancak henüz herkese açık değil. Yine de ilk nesil Sora işinizi görebilir. Ne istediğinizi metin olarak yazdıktan sonra video oluşturabiliyorsunuz. Ses desteği olmaması bir dezavantaj ancak sonrasında videonun üstüne sesi ekleyerek bunu çözebilirsiniz. Sora'ya buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Runway

Sihirli bir değnek gibi iş gören Runway'i kullanarak görsel ve videolar oluşturabiliyorsunuz. Gelişmiş özellikleri sayesinde eşsiz videolar oluşturmanıza olanak tanıyor. Diğerlerine kıyasla biraz daha komutlar konusunda iyi olmanız lazım ancak alıştıktan sonra istediğiniz videoları sesli bir şekilde oluşturabilirsiniz. Üstelik bu videoları istediğiniz şekilde düzenleyerek tam istediğiniz formata getirmeniz mümkün. Reels için uygun bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Runway'e buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Luma AI

Luma AI, metinden veya görsellerden 5-10 saniyelik videolar oluşturmanıza imkân tanıyan bir model olarak geliyor. Daha değişik, yaratıcı tasarımlara sahip videolar oluşturmak isteyen kullanıcılar için iyi bir tercih olabilir. Luma AI'a buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Revid.ai

Revid.ai, direkt olarak TikTok ve Instagram Reels formatlarında dikey ve kısa videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir yapay zekâ aracı. Onu öne çıkaran özellik ise milyonlarca viral videoyu analiz ederek size Reels ve TikTok'ta viral olabilecek videolar oluşturmanız konusunda yardımcı olmak. Hâlihazırda çok fazla taslak sunması da avantajlarından. Revid.ai'a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Pika

Pika, metinden video tabanlı bir yapay zekâ aracı. Kısa sürede yüksek kaliteli kısa videolar oluşturmanıza imkân tanımasıyla Reels için uygun bir araç. Hızlıca yaratıcılığınızı konuşturup istediğiniz her tasarımı üretebilirsiniz. Film gibi efekt eklemenize imkân tanıması da en büyük özelliklerinden. Pika'ya buradaki bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Instagram Reels videolar oluşturmanızı sağlayan yapay zekâ araçlarına birlikte göz attık. Bu araçlar sayesinde içerik üreticisi olabilir veya canınızın istediğini videoyu oluşturup paylaşabilirsiniz.