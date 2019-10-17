Regnant Espor, Büyük Bir Anlaşmaya İmza Attı

Webtekno’nun ana sponsoru olduğu, Dota 2, League of Legends ve PUBG gibi birçok ESpor alanında takımı bulunan Regnant eSports, Türkiye’nin en önemli Espor merkezlerinden Old School Espor Center ile anlaşmaya vardı.

Webtekno’nun ana sponsoru olduğu ve bünyesinde FIFA, PUBG, Dota 2, CS:GO ve LoL gibi birçok alanda Espor takımı bulunduran Regnant, Türkiye’nin en büyük Espor merkezlerinden birisi olan Old School ESpor Center ile anlaşmaya vardı. Ankara merkezli olan Old School Espor Center, takımımız Regnant’a 'bootcamp' konusunda büyük destek sağlayacak. Anlaşma öncelikli olarak CS:GO takımımızı kapsayacak.

ESpor konusunda oldukça gelişmiş ve daha da gelişmeye devam eden Old School ESpor Center, ESpor konusunda oyuncuları oldukça memnun eden ve Türkiye’nin ilk TESFED onaylı ESpor merkezi. Özellikle CS:GO alanında oldukça geniş kitlelere ulaşan merkez, Türkiye’nin en başarılı CS:GO oyuncularından Xantares ve Calyx gibi isimleri yerinde ağırlıyor. Old School Espor Center, şu ana kadar birçok turnuvaya da ev sahipliği yaptı.

Kadrosunda Alper “pawkeR” Balcı, Duhan “hopest4r” Demir, Barkın “justSunta” Arslan, Tarık “shengel” Şengel ve Ahmet Enes “priNNteRoff” Yazıcı’yı bulunduran ve geçtiğimiz haftalarda ESM Gümüş-2 Turnuvası’ndan zaferle ayrılan CS:GO takımımız, bu anlaşmayla birlikte Old School ESpor Center’dan 'bootcamp' desteği alacak.

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