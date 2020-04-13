Eylül 2009 tarihinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 19 firma hakkında soruşturma açılmasına karar veren Rekabet Kurulu, aralarında Ford Otosan, TOFAŞ ve Doğuş Otomotiv gibi devlerin de olduğu şirketlerden savunma istedi.

Rekabet Kurulu, 9 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, otomotiv sektöründeki 19 şirkete soruşturma açılmasına karar vermişti. Söz konusu firmaların 2006 yılından itibaren hedef ve stok bilgileri ile satış ve fiyat stratejilerini paylaştıklarını belirten Kurul, bunun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı olduğunu ifade etmişti.

Otomotiv sektöründeki tekelleşme riski gözetilerek açılan soruşturma, 11 yıl aradan sonra yeni bir sürece girdi. Soruşturma başlattığı firmaların kapısını bir kez daha çalan Rekabet Kurulu, aralarında Ford Otosan, TOFAŞ, Doğuş Otomotiv ve Honda Türkiye gibi çok sayıda dev şirketin olduğu teşebbüslerden savunma istedi.

Otomotiv şirketlerinin, rekabet kurallarını ihlal edip etmedikleri incelenecek

Rekabet Kurulu’nun kararı hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapan yerli üreticiler Ford Otosan ve TOFAŞ, süreç hakkında bilgi verdi. Her iki şirket de, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, haklarında soruşturma açılmasına karar verildiğini ve kendilerinden savunma talep edildiğini aktardı.

Ford Otosan’ın KAP’a yaptığı açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize (Ford Otomotiv) iletilen yazıda; Rekabet Kurulu’nun 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında; yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek; fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin 24.06.2009 tarihli kararının; Danıştay tarafından 04.12.2019 tarihinde iptal edilmesini takiben; söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Şirketimiz nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda Şirketimizden savunma talep edilmektedir.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri; Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Audi, Seat, Volkswagen ve Porsche gibi markaların Türkiye distribütörü DOĞUŞ Otomotiv’in açıklaması ise şöyle:

“Rekabet Kurulu’nun 07.04.2020 tarih 70922894-100-E-5202 sayılı bildirimiyle; 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun aldığı 24.06.2009 tarihli karar Danıştay 13. Dairesinin 04.12.2019 tarihli kararı ile iptal edildiği ve söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesi teminen 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesine yönelik olarak şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açıldığı ifade edilmiştir.”