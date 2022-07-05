Türkiye Rekabet Kurum’u, seyahat bileti satın alma hizmeti Obilet.com’a soruşturma açtı. Eğer soruşturma Obilet aleyhine sonuçlanırsa Obilet’e cezai yaptırım uygulanacak.

Otobüs ve uçak gibi seyahat biletlerinin, neredeyse her seyahat firmasından en ucuzunu bulabileceğiniz (en azından firmanın beyanı bu) Obilet.com’a Türkiye Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

Obilet.com’a soruşturma açılmasının sebebi ise aslında Şikayetvar.com’da insanların uzun bir süredir Obilet.com’dan şikâyetçi olduğu bir husus. Soruşturmanın sebebine ve Rekabet Kurumu’nun açıklamasına bir bakalım.

Obilet’e fazla komisyon kesmeden dolayı soruşturma

Rekabet Kurumu, Obilet.com’a soruşturma açmasının ardındaki sebep olarak firmanın otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını gösterdi. Dilerseniz Rekabet Kurumu’nun açıklamalarını aşağıda okuyabilirsiniz.

“Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek ve biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışlamak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini; otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı pazarında imzaladığı sözleşmeler ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-27/433-M sayı ile karar verdi."

Soruşturma Obilet’in aleyhine sonuçlanırsa Obilet.com, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacakları anlamına geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.