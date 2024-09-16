Renault, geçmişte oldukça popüler olan Estafette serisini yepyeni ve elektrikli bir tasarımla geri getirdi.

Özellikle eski yerli ve Avrupa yapımı filmlerde, Volkswagen T1 ya da T2 kullanılmadıysa kullanılan Renault Estafette oldukça popüler bir van modeli idi. Estafette, Volvo iş birliği ile ZFlexEVan isminde bir ticari olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

Genel tasarımına baktığımızda yuvarlatılmış hatları, ikiz lambaları, sevimli görünüşü ve ilk bakışta göze çarpan oyuncağımsı hatları ile agresif görünüşlü dizel araçlardan da hemen ayrılıyor. Gri ve sarı tonlarında bir dış kaplamaya sahip olan araç, bu açıdan da kendisini hemen fark ettirecek özelliklere sahip.

Göründüğünden daha kabiliyetli

Renault'nun paylaştığı görsellerde tam olarak anlaşılamasa da bu araç pek öyle minyon bir araç değil. 4,87 metrelik araç, neredeyse Jeep Grand Cherooke kadar uzun ve 2,59 metrelik yüksekliği ile de Ford Transit'ten daha yüksek. Böylece aracın kullanıcısı bir şeyler indirmek ya da yüklemek için vanın içinde ayakta durabiliyor. Boyutlarına rağmen dar dönüşleri Clio kadar kolay yapması ise bu van için önemli bir artı.

Renault aracın elektrikli olduğunu açıklamasına rağmen motorun özelliklerine dair bir detay paylaşmadı. Öte yandan firma bu aracı "yazılım üzerinden tanımlanan ilk araç" olarak nitelendiriyor. ZFlexEVan, tıpkı bir akıllı telefon gibi işletim sistemi üzerinden en ince ayrıntılara kadar özelleştirilebilecek. Örneğin aracın arka kısmında soğuk zincir için soğutma sistemi olduğunda aracın panelinden sıcaklık kontrolü yapılabilecek.

Renault ayrıca aracın performansının ileride yeni yazılım güncellemeleri ile artırılabileceğini, güvenliğinin arttırılabileceğini ve filo takibi gibi bağlantılı sistemlerde kullanılabileceğini söylüyor. Fransız otomotiv devinin iddiasına göre bu van, ticari filolara klasik araçlara kıyasla %30 daha ucuz taşıma yapma şansı verecek.